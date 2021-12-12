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إيلاف: أجواء من التشويق والإثارة والرعب تقدمها السلسلة الدرامية "خارج السيطرة" بحلقاتها المنفصلة ذات الموضوع المشترك، من إنتاج "استوديوهات MBC"، وبدأ عرضها على "شاهد VIP".

تتناول كل قصة من قصص السلسلة حكايةً قائمةً بذاتها ضمن قالبٍ أشبه بفيلم تلفزيوني مكتمل، حيث تتحوّل حياة أحدهم بفعل مجموعة من الأحداث الطارئة إلى حالة من الترويع والرعب والأكشن. العمل من إخراج محمد دحام الشمري وبطولة عبد المحسن النمر، والمغنية وعد في أولى بطولاتها الدرامية.

وفي الحلقة الأولى التي تحمل عنوان "أسفل"، ترصد القصة حكاية رجل وامرأة يعملان في شركتين ضمن البرج التجاري نفسه، ويجدا نفسيهما عالقّيْن داخل المصعد مساء الخميس قبل بدء عطلة نهاية الأسبوع. وبينما يحاولان الخروج من المأزق، تبدأ الأسرار بالتكشّف تِباعاً، فمن هو الجاني ومن هي الضحية؟

عبد المحسن النمر

يوضح عبد المحسن النمر: "نحن أمام عمل خاص ومختلف بكل تفاصيله، حيث تتناول قصتنا حكاية طلال وهو شخصية مركبة تحمل عمقاً نفسياً خاصاً في المشاعر والحب" ويضيف: "نتعرّف في سياق الأحداث إلى ماضي هذا الرجل الذي يختلق حالة من الدراما ليعشيها، فهو كاتب سيناريو شهير ومعروف يستخدم ذكاءه وقدراته على التلوّن رغم كونه حقيقياً من الداخل وليس مفتعلاً كما يبدو". ويردف النمر: "العمل هو تحدٍّ جديد لي مع شركاء رائعين هم "استوديوهات MBC" ومنصة "شاهد" إلى جانب المخرج دحام الشمري الذي غالباً ما يختارني لأدوارٍ معقدة من هذا النوع". ويختم النمر: "القصة قائمة على شخصيتيْن، وأعتقد أن المشاهد سيُفاجأ إيجابياً بنوعية التصوير والإخراج وشكل الحكاية ومضمونها وأحداثها التي تدور ضمن إيقاعٍ سريع".

وعد

من جهتها، تقول وعد التي تخوض أولى بطولاتها الدرامية: "جو الحلقة غريب ومرعب، وتقدم حالة غير مسبوقة نسبياً في أعمالنا الخليجية والعربية". وتردف بالقول: "تلقيت عروضاً تمثيلية كثيرة خلال السنوات الماضية، لم أقتنع بأي منها، لكن هذه الحلقة محبوكة بشكل فريد، وهذا ما جعلني متحمسة للفكرة إلى جانب وقوفي أمام عبد المحسن النمر وإدارة المخرج محمد دحام الشمري الذي أعطاني جرعة مضاعفة من الثقة في هذا الدور الذي أحببته". وتضيف وعد: "ظروف التصوير داخل المصعد لا تقل تعقيداً عن الحالة التي يجد الشخصيْن نفسيهما مضطريْن لمواجهتها". وحول الشخصية التي تقدمها، تقول وعد: "سارة هي موظفة مجتهدة ومدمنة على العمل، تحدث معها حالة غريبة، حيث سنتعرّف في كل جزء من الحلقة على أشياء غير متوقعة."

المخرج محمد دحام الشمري

يوضح المخرج محمد دحام الشمري أن أحداث الحلقة تدور داخل مصعد حيث يتعرّض بطلا الحكاية لموقفٍ مشوّق أكثر من كونه مرعباً، ويضيف: "فيما يجد بطلا الحكاية نفسيهما عالقَيْن داخل المصعد، يجد المشاهد نفسه ضمن حالة من التشويق والترقب قوامها الأحداث المتعاقبة وغير المتوقعة." وحول نوعية التصوير والإخراج لهذا النوع من الأعمال، يقول الشمري: "نقدم نوعية من الأفلام التلفزيونية والقصص التي تدور فيها الأحداث داخل موقع تصوير واحد، بما يحمله ذلك من تحديات وصعوبات للممثلين والفنيين، وهو أمر يعكس الحالة العاطفية والنفسية للبطليْن". وفيما يشيد الشمري بأداء عبد المحسن النمر في هذا النمط من الأدوار المركّبة، يشددّ على إمكانيات وعد التمثيلية متوقعاً لها مستقبلاً ناجحاً في الدراما، ويختم الشمري: "بنينا المكان ليكون واسعاً نسبياً بشكل يتيح لنا إمكانية التحرك وتصوير مشاهد الحركة والأكشن وإبراز أدق التفاصيل الهامة في سياق الأحداث".



