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إيلاف: يبدو أن الفنانة شيرين عبد الوهاب بدأت أخيراً بتجاوز محنتها الشخصية الأخيرة بعد كل ما تكشف حول حقيقة معاناتها خلال زواجها الأخير من المغني والملحن المصري حسام حبيب، وتغير شكلها من قصها لشعرها الى زيادة لافتة في وزنها، وصولاً الى المحاضر المتبادلة والمنظورة أمام النيابة في مصر .

فخلال إحيائها للحفل الختامي في مهرجان قرطاج أعلنت الفنانة المصرية "عودتها للحياة" "عدت للحياة"... وتجاوزها "نكبتها العاطفية" وتعافيها من أزماتها الصحية والنفسية المتلاحقة عقب طلاقها من حسام حبيب قبل أشهر.

وامتزجت مشاعر الحزن والفرح بعيون شيرين في حفلها الجماهيري الأول منذ الطلاق، ففي حين كانت تتراقص على أغانيها الفرحة، كانت تكافح لحبس دموعها وهي تؤدي البعض من أغانيها الحزينة، وسط تفاعل اسثنائي من جمهورها طوال فترة الحفلة الختامية لمهرجان قرطاج في تونس مساء أمس السبت.

وفي الوقت الذي أثارت انتقادات واسعة بإطلالاتها في الفترة الأخيرة بعد الانفصال، ظهرت الفنانة المصرية على المسرح متألقة بفستان أسود طويل يبرز جمالها ويخفى وزنها الزائد.

وتخلل الحفل لحظات بارزة سرعان ما انتشرت عبر مواقع التواصل، كان أبرزها لحظة تقبيلها يد طبيبها النفسي نبيل عبد المقصود على المسرح وهي توجه الشكر له، مشيرة إلى أنه عالجها وساعدها حيث عرض عليها السفر معها لمساندتها وذلك بعدما أخبرته أنها لن تستطيع الغناء.

