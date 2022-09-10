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إيلاف من فينيسيا: في ظل الحراك السينمائي السعودي النشيط مؤخرا ً، أعلنت هيئة الأفلام السعودية أثناء تواجدها في مهرجان فينسيا للسينما في دورته الـ ٧٩ عن إتمام أربعة مشاريع سينمائية بقيادة الفائزين بمسابقة ضوء لدعم الأفلام وهي فيلم "بين الرمال" كتبه وأخرجه محمد العطاوي، وفيلم "قصيدة الغراب" من إخراج محمد السلمان، وفيلم "نورة" كتبه وأخرجه توفيق الزايدي، وفيلم "ديرة أجدادي" من إخراج دانية الحمراني.

وبين المهندس عبدالله آل عياف أن الهيئة تسعى عبر مسابقة ضوء لاكتشاف المواهب المحلية ولتشجيع رواية القصص الإبداعية، مشيراً إلى أن تطوير المواهب الوطنية يأتي كأحد الركائز الإستراتيجية، ومحوراً مركزياً لتحقيق أهداف الهيئة

وبيّن أن المسابقة تهدف إلى مشاركة القصص والأفلام السعودية الأصيلة مع العالم، مما يساعد على بناء قطاع صناعة أفلام مزدهر في المملكة، معرباً عن فخره بصناع الأفلام الأربعة، متطلعاً إلى تصدير إنتاجات بجودة أعلى في المستقبل

يذكر أن مسابقة ضوء لدعم الأفلام التي أُطلقت عام 2019 بدعمٍ يصل مجموعه إلى 40 مليون ريال سعودي، تهدف إلى دعم صناع الأفلام السعوديين من المحترفين والطلاب المتخصصين في هذا المجال، وذلك لتقديم محتوى سينمائي سعودي مبتكر عبر المنصات المحلية والعالمية، وقد غطت المسابقة أربعة مسارات رئيسة هي: نصوص مكتملة، نصوص تحت التطوير، مشروعات طلاب صناعة الأفلام، وأفلام مكتملة.

بين الرمال دراما تاريخية صورت في نيوم

في تجربته السينمائية الطويلة الأولى يقدم المخرج محمد العطاوي فيلمه "بين الرمال" الفيلم المستند على قصة تاريخية وتم تصويره بالكامل في مدينة نيوم شمال غرب المملكة ، قام ببطولة الفيلم رائد الشمري وعلى الرغم من حداثة تجربة محمد العطاوي إلا أنه يستند على معرفة أكاديمية مميزة كونه درس السينما في بريطانيا بجانب معرفة وثقافة سينمائية عالية .

نورة دراما رومانسية من تسعينات القرن الماضي

فيلم نورة من كتابة وإخراج توفيق الزايدي وهو تجربته الأولى كفيلم روائي طويل إلأ أنه يملك خبرة سينمائية في صناعة الأفلام القصيرة حيث أخرج العديد من الأفلام كـ ( الآخر - الصمت- الخروج ) نال عليها العديد من الجوائز .

فيلم نورة تم تصويره بالكامل في العلا تدور قصة الفيلم في تسعينات القرن الماضي في فترة المحافظة الدينية الشديدة ، حول فتاة تدعى “نورة”، والتي ستلتقي بالفنان نادر، لتتطور الأحداث بعد رسمه لوحة عن “نورة” الفيلم من بطولة النجم يعقوب الفرحان عبدالله السدحان النجمة الصاعدة ماريا بحراوي

"أغنية الغراب " كوميديا ساخرة لمحمد السلمان

فيلم أغنية الغراب للمخرج محمد السلمان والذي يروي حكاية بطل الفيلم الذي يجد نفسه في مواجهة أفكار ومجموعات ثقافية متعددة ، وهذا مايحدث عادة في العواصم الكبرى لإختلاف الشرائح السكانية والثقافات المتعددة .

المخرج محمد السلمان مخرج يملك تجارب سينمائية عديدة كفيلم ( فيما بين ) ( لسان) ( ستار) ( ٢٧ شعبان ) _ فيلما ستار و٢٧ شعبان يعرضان على شبكة نتفلكس _ وأغلب هذه الأعمال نالت نجاحا نقديا ً وجماهيريا ً كبيراً إضافة لحصولها العديد من الجوائز في عدد من المهرجانات .