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إيلاف: قرر صناع فيلم "أشباح أوروبا" الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانيةهيفاء وهبي والممثل المصري أحمد الفيشاوي، طرحه في السينمات المصرية، يوم الأربعاء 21 سبتمبر، بعد تأجيل متكرر بسبب مشاكل قضائية بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

وطرح الإعلان الترويجي للفيلم وتظهر فيه هيفاء وهبي تمارس الفنون القتالية بمهارة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والمغامرات وهو من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.

يشارك في بطولة فيلم "أشباح أوروبا " الى جانب هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوى كل من مصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز، فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضي، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمي وهنا الزاهد في شهر رمضان الماضي.

وهبي كانت قد أعلنت عبر حسابها على الإنستغرام عن تصوير فيلم جديد بعنوان "رمسيس باريس"، من خلال فيديو يظهر حفاوة استقبال اهالي منطقة منسية ناصر لها خلال تصويرها لمشاهدها في فيلمها الجديد التي تجمع بينها وبين وحمدي المرغني ومحمود حافظ، على أن ينضم باقى الممثلين للتصوير تباعاً.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلم.

تدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن الكثير من الأحداث والمفاجآت، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.