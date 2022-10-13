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إيلاف: بدأت باقة VIP من "شاهد" بعرض مسلسل الأنيمي الشهير "Bleach: Thousand-Year Blood War" مدبلجاً إلى العربية، مع توفير خيار المشاهدة كذلك بالنسخة الأصلية (اليابانية) مترجماً إلى العربية أو الإنجليزية.



المسلسل عبارة عن سلسلة خيالية بأحداث خارقة للطبيعة كتبها ورسمها استوديو "Tite Kubo Pierrot" الذي يتخذ من اليابان مقراً له.

تدور الأحداث حول الشاب إيشيغو كوروساكي الذي يمتلك قوى خفية تمكنه من محاربة القوى والوحوش الشريرة التي تتدخل في حياة البشر.

جديرٌ بالذكر أن مسلسل الأنيمي Bleach عُرض للمرة الأولى قبل نحو 10 سنوات عبر شاشات التلفزيون في عدة بلدان حول العالم، وتواصلت حلقاته عبر 14 موسماً متتابعاً كعرضٍ أول.



