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إيلاف: احتفلت شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المحدودة وأسرة مسلسل وسط البلد بنجاح العمل الذي يعد أول سوب اوبرا مصري بحضور محمد مصطفى مدير قطاع المشتريات البرامجية والتسويق لقنوات ام بي سي مصر وشمال افريقيا، وحضور حسن عسيري رئيس شركة الصدف، وعادل المغربي رئيس مجلس ادارة شركة فاين آت والمشرف على تنفيذ المسلسل وبحضور الفنانين والقائمين على العمل.

وقد تم الاعلان خلال الحفل عن الموسم الثاني من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول بإجمالي عدد 192 حلقة، وقد عبر محمد مصطفى عن سعادته بالنجاح الباهر الذي حققه العمل وأكد انه اصبح من أهم المشاريع واضاف ان ايمان وتوجيهات محمد عبد المتعال رئيس قنوات ام بي سي مصر وشمال افريقيا كان استراتيجيا لنجاح المشروع.

كما شارك في الاحتفالية المخرجين أحمد شفيق، ومحمد عبد الخالق، وزياد الوشاحي، ورئيس ورشة الكتابة أمين جمال، والنجوم جمال عبد الناصر وناصر سيف وفيدرا وسماح السعيد وأشرف زكي وعصام السقا.



