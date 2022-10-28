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إيلاف: كشفت النجمة اللبنانية إليسا أنها أصبحت نباتية "Vegan" وتمارس الرياضة بانتظام لأنها قابلة لاكتساب الوزن بسهولة.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية مع معجبيها في قطر مول، بتنظيم من "The Bazar Bridal Show"، واحتفلت هناك بعيد ميلادها الـ50 وسط الحضور.

وكشفت أنها تتبع حمية غذائية قاسية للتخفيف من وزنها قائلة: ”جسمي معرض للانتفاخ بأي لحظة، أنا بعمل رجيم طول الوقت.. على قد ما بقدر بهتم بحالي، بعمل رياضية، وصرت نباتية لأضعف، بدون لحوم وأجبان، وابتعدت عن الغلوتين، فماشي حالي، أكيد مش كل الناس بتقدر تتبع هالحمية أو الرجيم، لكني منيحة".

وعن كيفية الجمع بين الجمال والذكاء في شخصيتها، أجابت إليسا: ”شكرًا لأنك قلت عني حلوة، ما بعرف إذا أنا حلوة هلقد.. هذه شخصيتي وبالتأكيد طورتها مع الوقت. حسّنت حالي على صعيد الشكل قد ما بقدر لأنه كل امرأة بتحب تكون حلوة. وفكريًا طوّرت حالي أنا بحب أقرأ وبحضر وثائقيات وبتعلم أي شي".

ووجهت إحدى الحاضرات سؤالا لإليسا عن الفريق الذي تشجعه في مونديال قطر، فردت بعفوية قائلةً: ”ييي بعد ما قررت"، ثم وجهت السؤال نفسه للسيدة التي سألتها، فردت بأنها تشجع قطر والبرتغال؛ لأنها تحب كريستيانو رونالدو، فوافقت إليسا على الخيار وقررت أن تشجع ”قطر والبرتغال" لأنها أيضًا تحب رونالدو.

وكشفت إليسا موعد صدور ألبومها الغنائي الجديد بعد انتهاء فعاليات مونديال كأس العالم وبداية السنة الجديدة 2023، "لأن كل شي بيحترق قبل المونديال" على حد تعبيرها.

كما أكدت أنها لن تطرح أغاني منفردة في الوقت الراهن، وقالت: ”بعد عندي شي 3 أغاني عم سجلهم".

وأشارت إليسا إلى أنها تخطط لإحياء حفل في دولة قطر، خلال فترة المونديال.

