قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تستعد فتيات فرقة "ريد فيلفيت" الكورية الجنوبية لعودتهم كفريق مجدداً بهدف إصدار البوم جديد في نهاية نوفمبر.

قد يكون مشروع "Red Velvet" الذي لم يكشف عن اسمه حتى الآن هو أحدث إضافة إلى سلسلة "The ReVe Festival 2022". المشروع ، الذي تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي لعودتهم الأخيرة ، وهو جزء من خطة المجموعة لإصدار العديد من الأبومات حول المجموعة التي ستذهب في "رحلة خيالية".

وقالت العضوة جوي عن الإصدارات القادمة للمجموعة لهذا العام: "نظرًا لأننا على وشك إصدار العديد من الألبومات هذا العام ، نود أن نكون ملكات جميع المواسم".

يأتي البوم "Red Velvet" المقبل بعد ثمانية أشهر من إصدار الألبوم المصغر "The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm" ، والذي طرح في مارس. هذا العمل، والأغنية الرئيسية "Feel My Rhythm" ، يمثلان أول إصدار موسيقي للمجموعة منذ ألبوم 2021 المصغر "Queendom".

في الآونة الأخيرة ، كانت الفتيات مشغولات بالأنشطة الفردية. لعبت إيرين دور البطولة في برنامج الويب المتنوع "Irene’s Work & Holiday" ، بينما لعبت Joy دور البطولة في مسلسل"Once Upon a Small Town". وكانت ويندي مشغولة كدي جي في "Wendy’s Young Street" ، وأصدرت يي ري دويتو "Nap Fairy" ، وأصدرت Seulgi ألبومها الفردي الأول "28 Reasons".