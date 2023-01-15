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إيلاف: نشرت الممثلة والمغنية المصرية روبي عبر حسابها على الإنستغرام الإعلان الترويجي ل الجديد "جروب الماميز".

الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي سيطرح بداية شهر فبراير المقبل، يشارك فيه مجموعة من النجوم منهم يسرا اللوزي، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد فهيم، ليلى عز العرب، ومن إخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداثه الفيلم حول جروب للواتس آب خاص بالمدرسة يجمع ثلاثة أمهات من طبقات اجتماعية مختلفة، تعاني اثنتان منهما من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر صديقتهن الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

ويعرض لروبي حالياً فيلم "شلبي" بطولة النجم كريم محمود عبدالعزيز، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، إخراج بيتر ميمي.

على جانب آخر، تعاقدت روبي على بطولة مسلسل "حضرة العمدة" مع إلهام شاهين ومن تأليف إبراهيم عيسى وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز ويناقش قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل التحديات.

ويشاركها في بطولة المسلسل محمود عبدالمغني، وسميحة أيوب، وإدوارد، ومحمود حافظ، وبسمة، ونهلة سلامة، ومحمد الصاوي، ومن إخراج عادل أديب

وكانت الفنانة المصرية قد طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "عسل يا ناس" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم.