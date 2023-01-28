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إيلاف: قالت بريتني سبيرز إن بعض معجبيها بالغوا بعض الشيء، واعتدوا على خصوصيتها هذا الأسبوع عندما تم استدعاء الشرطة إلى منزلها للإطمئنان على سلامتها.

وكتبت المغنية الأميركية في تغريدة عبر صفحتها على تويتر: "كما يعلم الجميع ، تم استدعاء الشرطة إلى منزلي بناءً على بعض المكالمات الهاتفية المزيفة".

"أنا أحب وأعشق معجبي ، لكن هذه المرة ذهبت المبالغة بعيداً وتم غزو خصوصيتي."

قالت الفنانة البالغة من العمر 41 عامًا إن الشرطة لم تدخل منزلها أبدًا و "غادرت على الفور" بعد أن أدركوا أنه "لا توجد مشكلة" عندما وصلوا إلى بوابة منزلها.

وأضاف سبيرز: "شعرت وكأنني كنت أتعرض للتنمر بمجرد وصول الحادثة إلى الأخبار وتم تصويري مرة أخرى في صورة سيئة وغير عادلة من قبل وسائل الإعلام".

وأضافت أنها تأمل في أن تحترم وسائل الإعلام والجمهور خصوصيتها في المستقبل.

أكدت إدارة عمدة مقاطعة فينتورا لـ Fox News Digital الخميس أن رجال الشرطة توجهوا إلى منزل سبيرز يوم الثلاثاء "بدافع من الحذر الشديد" و "قرروا أنها آمنة وليست في خطر" بعد أن تلقوا مكالمات من المعجبين المعنيين لأنها كانت حذفت حساب إنستغرام الخاص بها.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها سبيرز بحذف حسابها على الإنستغرام فقد فعلتها عدة مرات سابقاً.