الإثنين 30 يناير 2023 - 01:40 GMT آخر تحديث : الأحد 29 يناير 2023 - 23:10 GMT أبرزها من مصر والجزائر أفضل اللقطات المصورة في أفريقيا خلال أسبوع بي. بي. سي. 0+A-Aقراؤنا من مستخدمي تلغرام يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرامإضغط هنا للإشتراك كلب يطل من نافذة أحد الملاجئ في العاصمة المصرية القاهرة. تحت النافذة كتبت كلمة "أغيثوني" على الجدار باللغة الإنجليزية.بقرة ترعى في مزرعة شمالي تونس.طفل على الزلاجة، ورجل يمسك بيده ويعطيه دروسا في استخدامها.طفل ورجل جزائري يستمتعان بالتزلج على الجليد بالقرب من جبال الأوراس.أطفال ينظرون إلى الكاميرا أثناء استقبال زعيم المعارضة الغينية سبو دالينديالو الأحد.لاعبو "رغبي" من كينيا وساموا يمسكون بالكرة في مباراة بين البلدين في نيوزيلاندا.أعضاء كتيبة أما بوثو يجسدون مشهدا من معركة "إيزاندلوانا" التي وقعت عام 1879، وهي أكبر معركة في حرب بريطانيا والزولوامرأة في حانة تنظر إلى شاطئ "فيرلاج" في دكار في السنغال مساء السبت.رجل يحتسي الجعة من إناء خاص في ساحل العاجمباراة كأس العالم في لعبة الكريكيت في جنوب إفريقيا، لاعبات رواندا يجتمعن قبل انطلاق المباراةوفي نفس مباراة الكريكيت الثلاثاء، أولولي سيو، لاعبة من جنوب إفريقيا، تقوم بحركات إحماء.زعيم المعارضة في تنزانيا يعود من منفاه الاختياري بعد ست سنوات من إطلاق النار عليه عدة مرات في ما قيل إنه محاولة اغتيال .إشعال الشموع لذكرى مارتينيز زوغو ، صحفي من الكاميرون قتل قبل عدة أيام بعد كشف ما قال إنه فساد. أعلنت الحكومة أنها تحقق ، لكن النقابات تطالب بحماية أفضل للصحفيين، بعد حوادث قتل مشابهة.عربة تمر من أمام لوحة عليها صورة البابا فرانسيس الأحد في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.كلمات مفتاحية :صور أفريقياإيلاف فيالتعليقاتجميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف أظهر التعليقاتأضف تعليقك اُوافق على شروط الإستخدام شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.
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