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Reuters كلب يطل من نافذة أحد الملاجئ في العاصمة المصرية القاهرة. تحت النافذة كتبت كلمة "أغيثوني" على الجدار باللغة الإنجليزية. AFP بقرة ترعى في مزرعة شمالي تونس. Getty Images طفل على الزلاجة، ورجل يمسك بيده ويعطيه دروسا في استخدامها. Getty Images طفل ورجل جزائري يستمتعان بالتزلج على الجليد بالقرب من جبال الأوراس. EPA أطفال ينظرون إلى الكاميرا أثناء استقبال زعيم المعارضة الغينية سبو دالينديالو الأحد. Getty Images لاعبو "رغبي" من كينيا وساموا يمسكون بالكرة في مباراة بين البلدين في نيوزيلاندا.

AFP أعضاء كتيبة أما بوثو يجسدون مشهدا من معركة "إيزاندلوانا" التي وقعت عام 1879، وهي أكبر معركة في حرب بريطانيا والزولو

AFP امرأة في حانة تنظر إلى شاطئ "فيرلاج" في دكار في السنغال مساء السبت.

EPA رجل يحتسي الجعة من إناء خاص في ساحل العاج

Getty Images مباراة كأس العالم في لعبة الكريكيت في جنوب إفريقيا، لاعبات رواندا يجتمعن قبل انطلاق المباراة

Getty Images وفي نفس مباراة الكريكيت الثلاثاء، أولولي سيو، لاعبة من جنوب إفريقيا، تقوم بحركات إحماء.

AFP زعيم المعارضة في تنزانيا يعود من منفاه الاختياري بعد ست سنوات من إطلاق النار عليه عدة مرات في ما قيل إنه محاولة اغتيال .

AFP إشعال الشموع لذكرى مارتينيز زوغو ، صحفي من الكاميرون قتل قبل عدة أيام بعد كشف ما قال إنه فساد. أعلنت الحكومة أنها تحقق ، لكن النقابات تطالب بحماية أفضل للصحفيين، بعد حوادث قتل مشابهة.