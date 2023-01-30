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كلب يطل من نافذة أحد الملاجئ في العاصمة المصرية القاهرة. تحت النافذة كتبت كلمة "أغيثوني" على الجدار باللغة الإنجليزية.
Reuters
كلب يطل من نافذة أحد الملاجئ في العاصمة المصرية القاهرة. تحت النافذة كتبت كلمة "أغيثوني" على الجدار باللغة الإنجليزية.
بقرة ترعى في مزرعة شمالي تونس.
AFP
بقرة ترعى في مزرعة شمالي تونس.
طفل على الزلاجة، ورجل يمسك بيده ويعطيه دروسا في استخدامها.
Getty Images
طفل على الزلاجة، ورجل يمسك بيده ويعطيه دروسا في استخدامها.
طفل ورجل جزائري يستمتعان بالتزلج على الجليد بالقرب من جبال الأوراس.
Getty Images
طفل ورجل جزائري يستمتعان بالتزلج على الجليد بالقرب من جبال الأوراس.
فتيات بجدائل.
EPA
أطفال ينظرون إلى الكاميرا أثناء استقبال زعيم المعارضة الغينية سبو دالينديالو الأحد.
لاعبو "رغبي" من كينيا وساموا يمسكون بالكرة في مباراة "السباعي" بين البلدين في نيوزيلندة.
Getty Images
لاعبو "رغبي" من كينيا وساموا يمسكون بالكرة في مباراة بين البلدين في نيوزيلاندا.
.أعضاء كتيبة أما بوثو تجسد مشهدا من معركة "إيزاندلوانا" التي وقعت عام 1879، وهي أكبر في حرب بريطانيا والزولو، ممسكين الأعلام.
AFP
أعضاء كتيبة أما بوثو يجسدون مشهدا من معركة "إيزاندلوانا" التي وقعت عام 1879، وهي أكبر معركة في حرب بريطانيا والزولو
امرأة في حانة تنظر إلى شاطء "فيرلاج" في دكار في السينغال مساء السبت.
AFP
امرأة في حانة تنظر إلى شاطئ "فيرلاج" في دكار في السنغال مساء السبت.
رجل يحتسي الجعة في ساحل العاج الاربعاء.
EPA
رجل يحتسي الجعة من إناء خاص في ساحل العاج
مباراة كأس العالم في لعبة الكريكيت في جنوب إفريقيا، اضطفاف ودي للاعبات من رواندا .
Getty Images
مباراة كأس العالم في لعبة الكريكيت في جنوب إفريقيا، لاعبات رواندا يجتمعن قبل انطلاق المباراة
أولولي سيو، لاعبة من جنوب إفريقيا، تقوم بحركات إحماء بالكرة.
Getty Images
وفي نفس مباراة الكريكيت الثلاثاء، أولولي سيو، لاعبة من جنوب إفريقيا، تقوم بحركات إحماء.
توندو ليسو يلوح من عربة.
AFP
زعيم المعارضة في تنزانيا يعود من منفاه الاختياري بعد ست سنوات من إطلاق النار عليه عدة مرات في ما قيل إنه محاولة اغتيال .
إشعال الشموع لذكرى مارتينيز زوغو ، صحفي من الكاميرون قتل قبل عدة أيام
AFP
إشعال الشموع لذكرى مارتينيز زوغو ، صحفي من الكاميرون قتل قبل عدة أيام بعد كشف ما قال إنه فساد. أعلنت الحكومة أنها تحقق ، لكن النقابات تطالب بحماية أفضل للصحفيين، بعد حوادث قتل مشابهة.
عربة تمر من أمام لوحة عليها صورة البابا فرانسيس الأحد في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطيبة.
Getty Images
عربة تمر من أمام لوحة عليها صورة البابا فرانسيس الأحد في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.