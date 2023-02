قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

إيلاف: كشفت OSN عن تحقيق مسلسل The Last of Us، من إنتاج شبكة HBO، نسب مشاهدةٍ عالية في منطقة الشرق الأوسط منذ عرضه على +OSN وOSN Showcase الشهر الماضي، حيث حطم المسلسل الجديد الأرقام القياسية الإقليمية والعالمية مما دفع الشبكة المنتجة إلى تجديده لموسمٍ ثان.

وحقق المسلسل أكبر نجاحٍ عالمي منذ مسلسل "House of the Dragon"، مع ارتفاع نسب مشاهدته إلى مستوياتٍ قياسية في جميع أنحاء العالم. وشهدت +OSN ارتفاعاً في نسب المشاهدة بنسبة 15% منذ عرض المسلسل، مع نموٍ أسبوعي وتفاعلٍ كبير؛ كما تابع المسلسل أداءه القوي في الأسواق الإقليمية، بما يشمل مجتمعات ممارسي ألعاب الفيديو الشهيرة في المملكة العربية السعودية ومصر.



وتجاوز عرض المسلسل جميع التوقعات تزامناً مع تنفيذ حملة التسويق الإقليمية المتكاملة والمستمرة، ما أسهم في ارتقاء منصة البث إلى المراكز الثلاثة الأولى في متاجر التطبيقات الإقليمية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وحقق The Last of Us انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر المسلسل اهتمامات المتابعين عالمياً في تويتر خلال عرضه الأول، في حين سجلت المقاطع الترويجية للموسم الأول أكثر من 100 مليون مشاهدة في جميع أنحاء العالم.

كما وصلت تقييمات المسلسل إلى 97% بحسب النقاد على موقع Rotten Tomatoes، وذكرت مجلة Rolling Stone أن The Last of Us هو المسلسل الجديد الأبرز لشبكة HBO، كما اعتبرت مجلة Variety أنه سيتم تصنيف المسلسل بين الأفضل على الإطلاق في المستقبل القريب.

ويتم عرض حلقة جديدة من المسلسل المؤلف من تسع حلقات كل إثنين على +OSN وOSN Showcase في نفس توقيت عرضها في الولايات المتحدة.

وتدور أحداث مسلسل The Last of Us بعد 20 عاماً من تدمير الحضارة الحديثة مع استئجار خدمات جول، الناجي العنيد والمتمرس من المأساة، لتهريب فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، وتُدعى إيلي، من منطقة الحجر الصحي المتسمة بالقمع؛ ولكن ما يبدأ كمهمة محدودة سرعان ما يصبح رحلة مُفجعة مليئة بالوحشية، حيث يتعيّن عليهما اجتياز الولايات المتحدة واعتماد أحدهما على الآخر من أجل البقاء.

يُعد مسلسل The Last of Us، مستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه وطورتها شركة نوتي دوج (Naughty Dog) حصرياً لمنصات ®PlayStation، وهو من كتابة وتنفيذ كريج مازين ونيل دروكمان. كما يتميز المسلسل بإنتاجٍ مشترك بالتعاون مع سوني بكتشرز تليفيجن (Sony Pictures Television)، بالإضافة إلى المنتجين التنفيذيين للعمل كارولين شتراوس وإيفان ويلز وأساد كيزلباش وكارتر سوان وروز لام. وتعاونت كلٌ من شركات بلايستيشن برودكشنز (PlayStation Productions) وورد جيمز (Word Games) ومايتي مينت (The Mighty Mint) ونوتي دوج (Naughty Dog).