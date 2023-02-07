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إيلاف من العين: كرمت إدارة مهرجان العين السينمائي الدولي في دورتها الخامسة المخرج السعودي عبدالله المحيسن، في المهرجان الذي سينطلق في مدينة العين مساء اليوم وحتى 11 فبراير 2023، الى جانب العديد من الشخصيات الفنية الإماراتية والخليجية والعربية.

وأكد المحيسن لـ "إيلاف" بأن هذا التكريم يأتي في إطار تطور صناعة السينما على المستوى الخليجي والعربي، وإزدهار المؤتمرات السينمائية المتخصصة، التي تؤكد بأن هناك مرحلة جديدة وواعدة في الصناعة على المستوى السعودي والخليجي على الخصوص.

وأشار أنه يعتز بهذه المهرجانات، والتي تعطي دفعة كبيرة لهذه الصناعة، متطلعا لأعمال سينمائية تاريخية وإنسانية تعبر عن قيمنها ومصالحنا وحضورنا العالمي، وتستقطب المبدعين من شبابنا، وتجعلهم مشاركين لهذا العالم، خاصة وأننا نتملك بنى تحتية وبيئات متنوعة وثقافات لها مكانتها في الحضارة العالمية.

وأوضح المخرج السعودي، لقد حملنا منذ سنوات طويلة مشعل العمل السينمائي، في ظروف مختلفة، ومعقدة أحيانا، وأثبتنا قدرتنا في دول الخليج على الإنجاز والإبداع وفي التعبير عن هويتنا وثقافتنا وآمالنا وطموحاتنا وأهدافنا وخصوصيتنا وعالميتنا، واليوم تتاح الفرص أمام جيل شاب واعد محمل بالطاقات والإبداعات والإمكانات الكبيرة، متوقعا بأن تشهد هذه الصناعة تطورا إستثنائيا في السنوات العشر القادمة.

وحول مهرجان العين السينمائي الدولي، قال بأن لكل مهرجان سينمائي نكهة وبصمة خاصة تميزة عن الآخر، ومهرجان العين، يحظى بتقدير العاملين والمشتغلين بالقطاع السينمائي الخليجي والعربي، ويؤسس لإنطلاقة خليجية جديدة، ستكون مميزة، خاصة وأن إدارة المهرجان أثبتت وخلال دوراته السابقة بأنها تعمل على ترسيخ تجربة خليجية متميزة، ستتطور مع الوقت لتصبح قبلة جديدة للأعمال السينمائية العربية والخليجية والعالمية.

ويقدم المهرجان 66 فيلمًا من أبرز الأفلام الدولية والعربية والخليجية والمحلية، والتي يعرض أغلبها لأول مرة على شاشات "العين السينمائي الدولي"، ضمن مسابقاته الرسمية: "الصقر الدولي الطويل"، و"الصقر الخليجي الطويل"، و"الصقر الإماراتي القصير"، و"الصقر الخليجي القصير"، و"الصقر لأفلام المقيمين"، و"الصقر لأفلام الطلبة".