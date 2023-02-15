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إيلاف: طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أغنية "طاوعت قلبي" للفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي في أول تعاون بينهما، وهي من كلمات محمد حمد، والحان محمد رفاعي، وتوزيع احمد ابراهيم، واخراج فادي حداد.

وقدمت فاطمة الزهراء مع عيد الحب توليفة غنائية رومانسية بأغنية "طاوعت قلبي" التي تناولت موضوعاً بسيطاً وعميقاً في آنٍ معاً عن الحب الذي يُعد أجمل ما في الحياة.

وأعربت فاطمة الزهراء عن سعادتها بأغنية "طاوعت قلبي" التي قدمتها للجمهور في يوم عيد الحب، متمنيةً أن يسود الحب كل أنحاء العالم.