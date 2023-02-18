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إيلاف: أطلقت شركة نيوسنشري الإعلان التشويقي للفيلم الكوميدي "شوجر دادي" Sugar Daddy ، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية في عيد الفطر، وهو التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

يُذكر أن فيلم شوجر دادي هو التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحاً في مصر والعالم العربي.

فيلم شوجر دادي من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.