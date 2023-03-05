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إيلاف: أعلنت شركة شركة إمباير إنترتينمنت عن الإطلاق العالمي الأول لفيلم التشويق "65" في دور السينما في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم 2 مارس.

ويمثّل فيلم 65، الذي تتولى إمباير إنترتينمنت توزيعه بشكل حصري، أحدث أفلام التشويق للمنتج سام ريمي، مخرج ثلاثية أفلام "Spider-Man" وسلسلة "Evil Dead"، وهو من إخراج سكوت بيك وبريان وودز، الكاتبان المبدعان لفيلم "A Quiet Place".

ويؤدي الممثل آدم درايفر دور ميلز، الطيار الفضائي الذي يقوم بنقل مجموعة من المسافرين في الفضاء، والذي يتعرض خلال الرحلة لحادث يودي بحياة جميع الركاب عدا الفتاة الصغيرة كوا، التي تؤدي دورها الممثلة أريانا جرينبلات.

ويجهل ميلز وكوا حقيقة أنهم هبطوا على كوكب الأرض ولكن قبل 65 مليون عام، حيث ينطلق الاثنان في رحلة شاقة للبحث عن طريقة للهرب من الديناصورات التي تلاحقهم في منطقة خطيرة.

ويؤدي دور البطولة في فيلم "65" الممثل آدم درايفر، الحائز على العديد من الجوائز والذي شارك في العديد من الأفلام المميزة، بما فيها "Paterson" و"Logan Lucky" وThe Man who Killed" Don Quixote" و"The Report". كما تم ترشيح درايفر لجوائز الأوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعد في فيلم "BlacKkKlansman"، وفئة أفضل ممثل في دور رئيسي عن أدائه المميز في فيلم "Marriage Story".

ويشارك درايفر بطولة الفيلم مع الممثلة الشابة أريانا جرينبلات، التي تتواجد ضمن قائمة IMDB لأبرز النجوم الواعدين. وتشتهر أريانا بأداء دور الشابة غامورا في فيلم "Avengers: Infinity War"، كما شاركت في العديد من الأفلام الشهيرة والمسلسلات التلفزيونية، بما فيها "Liv & Maddie" و"Legendary Dudas" و"Stuck in the Middle" و"A Bad Moms Christmas" وغيرها.

ويوفر فيلم "65" تجربة مشاهدة ممتعة للمواجهة بين الماضي والمستقبل، بفضل المشاهد المميزة وكائنات ما قبل التاريخ وتسلسل الأحداث المشوق، حيث يخوض أبطال الفيلم مغامرة استثنائية للنجاة.