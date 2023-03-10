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إيلاف: كشفت أميركان إيجل النقاب عن مجموعتها الجديدة لموسم الربيع بالتعاون مع اليوتيوبر الأولى في منطقة الشرق الأوسط والحاصلة على لقب المرأة العربية للعام 2022 "نور ستارز".

تضم مجموعة العلامة التجارية لموسم الربيع تشكلية مميزة من بنطلونات الجينز الجديدة التي يجب اقتناؤها في خزانتكِ وأفرولات وتيشيرتات بقبة مرتفعة وفساتين وقمصان أكسفورد وأطقم مطابقة من قطعتين التي تعتبر مثالية للمناسبات الخاصة بالإضافة إلى الأيام التي تحتاج إلى جرعة إضافية من أشعة الشمس.



توفر مجموعة أميركان إيجل X "نور ستارز"- المُصمّمة من قبل المؤثرة نفسها- التي تلبي احتياجات المشتري الشاب التقدمي والواعي للموضة من جيل اليوم، أزياء عصرية ومريحة لكلّ شخصية لإظهار الذات الأكثر أصالة.



صرحت نور ستارز قائلةً: "أنا متحمسة جدًا للإعلان عن إطلاق مجموعتي الأولى مع أميركان إيجل! إنّها مجموعة أنيقة وفاخرة من القطع المحتشمة والمثالية لموسم الأعياد. تضم المجموعة تشكلية مميزة من الفساتين الجميلة والأفرولات والبلاطين السهلة الإرتداء والقمصان الناعمة التي يمكن تنسيقها مع الجينز. هناك حقًا شيء أحبه للجميع".





تتضمن أيضاً مجموعة أميركان إيجل لموسم الربيع أنماطاً جديدة للرجال والنساء.



تشتمل أبرز قطع المجموعة على:



• بنطلون الجينز الأكثر راحة! من البنطلونات القصيرة إلى الطويلة، تتميز هذه التشكلية الجديدة بسهولة الغسل تظراً لكونها مصنوعة من أقمشة أميركان إيجل الأكثر راحة.

• حافظي على جسمكِ متناسقاً مع القمصان النسائية الجديدة، التي تضم تشكيلة متنوعة من الأنماط مثل القميص بقصة عادية، بالإضافة إلى القميص الفضفاض الجديد وتي شيرت الضيق الجديد.

• تتصدر الأزياء الكلاسيكية مشهد الموضة من جديد! عادت موضة البنطلونات الفضفاضة إلى الواجهة من جديد، من البلاطين الرياضية إلى القصات الضيقة والمستقيمة للرجال.

• تتميز تشكيلة التي شيرت الرجالي بأنماط جديدة برسومات جريئة وتطريز وتشيرتات بياقة دائرة وأكمام طويلة.

• قمصان أكسفورد للرجال! مع حلول الموسم الجديد، حصل قميص أكسفورد للرجال الذي لا غنى عنه على تحديث من خلال تصنيع ممتاز ومرن تمّ تصميمه ليتحرك معك للحصول على جرعة إضافية من الراحة.

