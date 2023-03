قراؤنا من مستخدمي تويتر

إيلاف: ارتدت نجمة هوليوود سيلينا غوميز ثوب زفاف مذهل وفاجأت جميع معجبيها ومتابعيها عبر الإنترنت.

الموسم المرتقب للغاية من مسلسل "Only Murders in the Building" إقترب موعد عرضه، وبينما لم يتم الكشف عن العديد من التفاصيل حول القصة الجديدة ، إلا أن سيلينا روجت للحظة مهمة فيه. إذ استعرضت الممثلة إطلالتها كعروس على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث استعد طاقم الممثلين لمشاهدة لحظتها الخاصة أثناء تصوير الموسم الثالث. "خمنوا ما حدث للتو!" كتب ستيف مارتن ، وشارك صورة مع سيلينا ، وهو يرتدي بدلة توكسيدو كلاسيكية. وأضاف وهو يشارك صورة مارتن شورت والممثلة "اتضح أن هذا حدث أيضًا".

كانت سيلينا تتمتع بالكثير من المرح في موقع التصوير ، حيث تشارك بعض الصور من وراء الكواليس مع الطاقم ، "ليس لدي عنوان. فقط يوم عادي في العمل ، "كتبت معلقة .

علق أحد الأشخاص قائلاً: "أريد أن ينزل الموسم الجديد كما هو الحال الآن" ، بينما أضاف أحدهم: "الأمراء الأكثر أناقة في العالم". من المتوقع أن يتم عرض الموسم الجديد لأول مرة في صيف 2023 ، ولكن لم يتم تأكيد الموعد الرسمي بعد. يمكن للمشاهدين توقع رؤية طاقم التمثيل الأصلي ، مع إضافات جديدة ، بما في ذلك الممثلة القديرة ميريل ستريب.

كشف المؤلف المشارك للمسلسل جون هوفمان مؤخرًا لـ Variety عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول الموسم الجديد. قائلاً: "من الواضح أن شخصًا ما نريد أن نعرف المزيد عنه ونراه في الموسم الثالث القادم - لأنه مصدر واضح للعديد من الأسئلة القادمة ، وكما هو الحال دائمًا مع عرضنا ، هناك العديد من التقلبات التي لم تأت بعد!"