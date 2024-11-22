إيلاف من الرباط:استقبل ولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن، مساء الخميس بالدار البيضاء، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي يقوم بزيارة قصيرة للمملكة. وعند نزوله من الطائرة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وجد الرئيس الصيني في استقباله، ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

إثر ذلك تقدم للسلام على الرئيس بينغ، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل استعراض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبمدخل القاعة الشرفية للمطار، قُدم للرئيس الصيني الذي يرافقه وفد يتكون من كاي تشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي والمدير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، و هوا تشونينغ نائبة وزير الشؤون الخارجية، التمر والحليب، جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه الموكب الرسمي نحو مقر إقامة الرئيس الصيني بالدار البيضاء .

وتعكس هذه الزيارة عمق علاقات الصداقة والتعاون والتضامن التي تربط الشعبين المغربي والصيني، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين،الملك محمد السادس والرئيس شي جين بينغ، للمضي قدما في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الصينية - المغربية التي تم إرساء دعائمها خلال الزيارة الأخيرة للعاهل المغربي للصين في مايو 2016.