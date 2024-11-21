إيلاف من واشنطن: قالت امرأة للشرطة إنها تعرضت للاعتداء الجنسي في عام 2017 من قبل بيت هيغسيث المرشح لتولي وزارة الدفاع الأميركية، وقالت أنه فعل ذلك بعد أن سرق هاتفها، وسد باب غرفة فندق في كاليفورنيا ورفض السماح لها بالمغادرة، وفقًا لتقرير تحقيق مفصل تم نشره في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وقال هيغسيث، وهو شخصية بارزة في قناة فوكس نيوز ومرشح دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع، للشرطة في ذلك الوقت إن اللقاء كان بالتراضي ونفى ارتكاب أي مخالفات، بحسب التقرير.

وقد ظهرت أنباء هذه الاتهامات الأسبوع الماضي عندما أصدر مسؤولون محليون بيانًا موجزًا ​​يؤكد أن امرأة اتهمت هيغسيث بالاعتداء الجنسي في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 بعد أن تحدث في فعالية نسائية جمهورية في مونتيري.

ولم يستجب محامي هيغسيث على الفور لطلب التعليق في وقت مبكر من صباح الخميس. وقال إن هيغسيث دفع للمرأة في عام 2023 لتجنب خطر رفع دعوى قضائية لا أساس لها.

وقد صدر تقرير الشرطة المكون من 22 صفحة استجابة لطلب السجلات العامة، وهو يقدم أول رواية مفصلة لما زعمت المرأة أنها وقعت فيه - وهو ما يتعارض مع رواية هيغسيث للأحداث، بحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية.

واستشهد التقرير بمقابلات أجرتها الشرطة مع الضحية المزعومة، والممرضة التي عالجتها، وموظفة في الفندق، وامرأة أخرى كانت في الحدث وهيغسيث.

اسم المرأة "سري"

لم يتم الكشف عن اسم المرأة، كما أن وكالة أسوشيتد برس لا تقوم عادة بذكر أسماء الأشخاص الذين يقولون إنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي.

وقال متحدث باسم فريق ترامب الانتقالي في وقت مبكر من يوم الخميس إن "التقرير يؤكد ما قاله محامو السيد هيغسيث طوال الوقت: تم التحقيق في الحادث بشكل كامل ولم يتم توجيه أي اتهامات لأن الشرطة وجدت أن الادعاءات كاذبة".

ولم يذكر التقرير أن الشرطة توصلت إلى أن الاتهامات كاذبة. وأوصت الشرطة بإرسال تقرير القضية إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة مونتيري للمراجعة.

تخدير ثم اعتداء جنسي؟

وذكر التقرير أن المحققين تلقوا أول تنبيه بشأن الاعتداء المزعوم من ممرضة اتصلت بهم بعد أن طلبت مريضة إجراء فحص اعتداء جنسي، وقالت المريضة للطاقم الطبي إنها تعتقد أنها تعرضت للاعتداء قبل 5 أيام لكنها لا تستطيع تذكر الكثير عما حدث. وذكرت أن شيئًا ما ربما تم وضعه في مشروبها قبل أن ينتهي بها الأمر في غرفة الفندق حيث قالت إن الاعتداء وقع.

وذكرت التقارير أن الشرطة جمعت الفستان غير المغسول والملابس الداخلية التي كانت ترتديها تلك الليلة، وقال شريك المرأة، الذي كان يقيم معها في الفندق، للشرطة إنه كان قلقًا عليها في تلك الليلة، خاصة أنها لم تعد إلى غرفتهما. وفي الساعة الثانية صباحًا، ذهب إلى بار الفندق، لكنها لم تكن هناك. وعادت بعد بضع ساعات، واعتذرت بأنها "لا بد أنها نامت". وبعد بضعة أيام، أخبرته أنها تعرضت للاعتداء الجنسي.

مداعبة أفخاذ النساء طوال الليل

وقالت المرأة، التي ساعدت في تنظيم تجمع اتحاد النساء الجمهوريات في كاليفورنيا الذي تحدث فيه هيغسيث، للشرطة إنها شاهدت المذيع التلفزيوني يتصرف بشكل غير لائق طوال الليل ورأته يداعب أفخاذ العديد من النساء. وأرسلت رسالة نصية إلى صديقة تفيد بأن هيغسيث يصدر صوتًا "مخيفًا"، وفقًا للتقرير.

وبعد الحدث، حضرت المرأة وآخرون حفلة في جناح فندقي حيث قالت إنها واجهت هيغسيث، وقالت له إنها "لم تقدر الطريقة التي يعامل بها النساء"، كما جاء في التقرير.

غادرت مجموعة من الأشخاص، بما في ذلك هيغسيث والمرأة، إلى بار الفندق. وفي تلك اللحظة "بدأت الأمور تسوء"، حسبما قالت المرأة للشرطة.

وتذكرت المرأة أنها تناولت مشروبًا في البار مع هيغسيث، وفقًا لتقرير الشرطة. كما أخبرت الشرطة أنها تشاجرت مع هيغسيث بالقرب من مسبح الفندق، وهي الرواية التي يدعمها موظف في الفندق أُرسل للتعامل مع الاضطرابات وتحدث إلى الشرطة، وفقًا للتقرير.

أخذ الهاتف وأغلق الباب

وبعد فترة وجيزة، أخبرت الشرطة أنها كانت داخل غرفة فندق مع هيغسيث ، الذي أخذ هاتفها وسد الباب بجسده حتى لا تتمكن من المغادرة، وفقًا للتقرير. كما أخبرت الشرطة أنها تتذكر "قول كلمة 'لا' كثيرًا"، وفقًا للتقرير.

وذكر التقرير أن ذكرياتها التالية كانت مستلقية على أريكة أو سرير مع هيغسيث وهو يحوم فوق صدرها العاري، وبطاقة هويته تتدلى فوقها.

وبعد أن انتهى هيجسيث، تذكرت أنه سألها عما إذا كانت "بخير"، حسبما جاء في التقرير. وقالت للشرطة إنها لا تتذكر كيف عادت إلى غرفتها في الفندق، وأنها عانت منذ ذلك الحين من الكوابيس وفقدان الذاكرة.

الاعتداء في توقيت الطلاق من زوجته الثانية

في وقت الاعتداء المزعوم في عام 2017، كان هيغسيث، البالغ من العمر الآن 44 عامًا، يمر بطلاق من زوجته الثانية، التي أنجب منها ثلاثة أطفال. أما زواجه الأول فقد انتهى في عام 2009، بعد خيانته لزوجته، وفقًا لسجلات المحكمة.

اعتراف هيغسيث.. هي التي قادتني للغرفة

وقال هيغسيث إنه حضر حفلة بعد الحفلة وشرب البيرة لكنه لم يستهلك الخمور، واعترف بأنه كان "في حالة سكر" لكنه لم يكن في حالة سكر كاملة.

وقال إنه التقى المرأة في بار الفندق، وقادته من ذراعه إلى غرفته في الفندق، وهو ما فاجأه لأنه لم يكن لديه في البداية أي نية لممارسة الجنس معها، حسب التقرير.

وقال هيغسيث للمحققين إن اللقاء الجنسي الذي أعقب ذلك كان بالتراضي، مضيفًا أنه سألها صراحةً أكثر من مرة عما إذا كانت مرتاحة. وقال هيغسيث إن المرأة "أظهرت علامات مبكرة على الندم" في الصباح، وأكد لها أنه لن يخبر أحدًا عن اللقاء.

وقال محامي هيغسيث إن المبلغ الذي تم دفعه للمرأة كان جزءًا من تسوية سرية بعد بضع سنوات من التحقيق الذي أجرته الشرطة، لأن هيغسيث كان قلقًا من استعدادها لرفع دعوى قضائية كان يخشى أن تؤدي إلى طرده من قناة فوكس نيوز، ولم يكشف المحامي عن المبالغ التي تم دفعها.



