إيلاف من موسكو: البنادق والجنود مقابل الحيوانات؟ بوتن يرسل عشرات الحيوانات من حديقة الحيوان في موسكو إلى كوريا الشمالية كعلامة على الامتنان بالدعم العسكري الكوري الشمالي، وتقول الحكومة الروسية إن الهدية تتضمن أسدا أفريقيا ودبين بنيين.

وفي تفاصيل الخبر الذي نشرته مصادر روسية، فقد أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن كوريا الشمالية أكثر من 70 حيوانًا من حديقة الحيوانات، بما في ذلك أسد أفريقي واثنين من الدببة البنية واثنين من الياك، كعلامة على الدعم، وقالت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية في بيان لها الأربعاء: "كانت هذه هدية فلاديمير بوتن للشعب الكوري" .

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب نشر قوات كورية شمالية يبلغ قوامها ما لا يقل عن 10 آلاف جندي لمساعدة بوتن في حربه على أوكرانيا، وهي الخطوة التي أثارت قلقا دوليا بشأن تصعيد الهجوم الروسي.

وتم نقل الحيوانات من حديقة حيوان موسكو إلى حديقة حيوان بيونج يانج المركزية بالطائرة، وكان برفقتها أطباء بيطريون، بحسب البيان.

وقال وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، الذي أشرف على نقل الحيوانات: "تاريخيًا، لعبت الحيوانات دوراً خاصاً في العلاقات بين الدول"، وأضاف: "تم منحها كعلامة على الدعم واللطف والرعاية".

وبحسب كوزلوف، فإن التعاون بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا يقتصر على الاقتصاد والتجارة والصناعة، بل يشمل أيضًا قائمة من المشاريع البيئية. وقال: "الآن أصبحت صداقة حديقتي الحيوان في موسكو وبيونج يانج أحد هذه المشاريع".

وقالت سفيتلانا أكولوفا، المديرة العامة لحديقة حيوان موسكو: "بدعم من حكومة موسكو، نخطط لتوسيع التعاون مع زملائنا الكوريين الشماليين في القضايا المتعلقة بالأنشطة العلمية والتعليمية المشتركة، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات حول رعاية الأنواع النادرة من الحيوانات".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتبادل فيها روسيا وكوريا الشمالية الحيوانات كهدايا.

وكانت حديقة حيوان موسكو قد تبرعت بالفعل بأكثر من 40 حيوانًا لحديقة حيوان بيونج يانج في أبريل، بما في ذلك النسور وخفافيش الفاكهة والدراج والكركي والببغاوات والثعابين.

وفي حزيران (يونيو)، أرسل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى بوتن كلبين للصيد من سلالة بونجسان النادرة، قبل زيارة الرئيس الروسي للبلاد.

