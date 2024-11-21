إيلاف من موسكو: نشرت كوريا الشمالية 10900 جندي في منطقة كورسك الروسية للقتال ضد القوات المسلحة الأوكرانية، وقد تم نشر القوات الكورية الشمالية كجزء من الوحدات المحمولة جوًا والبحرية الروسية، وفقاً لتأكيدات "رويترز"

بالإضافة إلى ذلك، قدمت كوريا الشمالية المزيد من الأسلحة للحرب في أوكرانيا، بما في ذلك مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، وفقًا لما ذكره لي سيونج كويون، عضو لجنة الاستخبارات البرلمانية في كوريا الجنوبية، نقلاً عن معلومات من جهاز الاستخبارات الوطني.

يذكر أنه خلال الصيف، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن كوريا الشمالية ووقع اتفاقية تعاون شاملة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وبحلول أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، بدأت وسائل الإعلام في الإبلاغ عن أن بيونج يانج أرسلت جنودًا كوريين شماليين إلى روسيا للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا.

وأفادت وسائل الإعلام أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قد تنشر ما يصل إلى 100 ألف جندي لمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا، كما تلقت روسيا أنظمة صواريخ ومدفعية بعيدة المدى من كوريا الشمالية، مع وجود بعض المعدات في منطقة كورسك.

بالإضافة إلى ذلك، أرسلت بيونج يانج ثلاثة جنرالات إلى روسيا، بما في ذلك كيم يونج بوك، نائب رئيس الأركان العامة الغامض لكوريا الشمالية