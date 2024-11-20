إيلاف من بيروت: أحدث ظهور المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في أحد مقاهي منطقة فردان في بيروت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق أحد الحاضرين لحظة غير متوقعة وهو يطلب القهوة بنفسه.

"لا تدفع، أنتَ ضيفنا"... هوكشتاين في مقهى بيروتي يصطدم بتلقائية الضيافة اللبنانيةhttps://t.co/GTKPe6Uupf pic.twitter.com/iqytRmikJd — إيلاف (@Elaph) November 20, 2024

مشهد غير متوقع

بينما كان هوكستين ينتظر دوره لشراء القهوة في المقهى، أثار وجوده مفاجأة بين رواد المكان، الذين لم يتوقعوا أن يروا شخصية سياسية بارزة تتصرف بعفوية بعيدًا عن الرسميات.

ضيافة لبنانية أصيلة

ما جعل الموقف أكثر لفتًا هو تفاعل بعض الحاضرين معه، حيث بادروا بعرض دفع قيمة طلبه قائلين: "لا تدفع، أنتَ ضيفنا"، في لفتة تنم عن الضيافة اللبنانية الشهيرة التي لطالما اشتهر بها الشعب اللبناني، حتى في أصعب الظروف.

تفاعل واسع على وسائل التواصل

انتشر الفيديو سريعًا على المنصات الاجتماعية، حيث أشاد العديد من المستخدمين بالتواضع الذي أبداه هوكستين وبكرم اللبنانيين العفوي الذي ظهر في المشهد.

واعتبر البعض أن هذه اللحظة تحمل رسالة رمزية عن قدرة اللبنانيين على الحفاظ على روح الضيافة رغم التحديات.

هذا المشهد البسيط قدّم صورة مغايرة عن اللقاءات الرسمية والسياسية، حيث التقت السياسة بالحياة اليومية في لحظة اختصرت الكثير عن الشعب اللبناني وشخصياته الزائرة.

هوكشتاين، شرب قهوته وأنهى جولة مفاوضات سياسية وصفت بالإيجابية في لبنان.. قبل أن يتوجه إلى إسرائيل لاستكمال المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.