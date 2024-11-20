إيلاف من موسكو: ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الأربعاء أن أوكرانيا ضربت أهدافا داخل روسيا بصواريخ ستورم شادو التي زودتها بها بريطانيا للمرة الأولى، وهو تطور "خطير جديد" بعد أن قامت كييف بضرب روسيا بصواريخ أميركية خلال الساعات الماضية أيضاً.

صواريخ "ستورم شادو" هي أحدث الأسلحة الغربية الجديدة التي سُمح لأوكرانيا باستخدامها ضد أهداف روسية. وقد تم إطلاقها بعد يوم واحد فقط من إطلاق البلاد صواريخ "أتاكمس" الأمريكية ضد روسيا لأول مرة، وفقًا لرويترز.

وقالت موسكو إن استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية بعيدا عن الحدود من شأنه أن يمثل تصعيدا كبيرا في الصراع، خاصة بعد أن قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بتحديث العقيدة النووية للبلاد الثلاثاء.

وقال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي في بيان على قناته على تيليجرام: "إن العقيدة النووية الجديدة لروسيا تعني أن الصواريخ التي يطلقها حلف شمال الأطلسي على بلادنا يمكن اعتبارها هجومًا من جانب الحلف على روسيا".

حرب عالمية ثالثة

وأضاف: "قد ترد روسيا بأسلحة الدمار الشامل ضد كييف ومنشآت حلف شمال الأطلسي الرئيسية، أينما كانت. وهذا يعني الحرب العالمية الثالثة".

وتنص العقيدة الآن على أن أي عدوان على روسيا من جانب دولة غير نووية يتم بمشاركة أو دعم دولة نووية سيعتبر هجوما مشتركا، وفقا لرويترز.

وكان بوتن قد قال في وقت سابق إن الدول الغربية ستقاتل روسيا بشكل مباشر إذا سمحت لأوكرانيا بإطلاق النار في عمق روسيا بأسلحة زودتها بها دول غربية.

وتقول كييف إنها بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها بضرب القواعد الخلفية الروسية المستخدمة لدعم غزو موسكو، والذي دخل يومه الألف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

اغلاق السفارة الأميركية

ويأتي استخدام الصواريخ بعد أن أغلقت السفارة الأميركية في كييف أبوابها يوم الأربعاء "من باب الحيطة والحذر" بعد أن قالت إنها تلقت "معلومات محددة عن هجوم جوي كبير محتمل في 20تشرين الثاني (نوفمبر)".

وأوصت السفارة جميع المواطنين الأميركيين بالاستعداد للاحتماء في أماكنهم في حالة سماع صفارة الإنذار من الغارات الجوية، والتي انطلقت في وقت مبكر من بعد ظهر الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تتوقع أن تعود سفارتها في كييف إلى عملياتها الطبيعية يوم الخميس بعد تهديد أمني.

وأغلقت أيضا السفارتان الإيطالية واليونانية، فيما ظلت السفارة الفرنسية مفتوحة بحذر.

محاولات بث الذعر

اتهمت وكالة التجسس العسكرية الأوكرانية روسيا بمحاولة بث الذعر من خلال توزيع رسائل حول تهديد بشن هجمات واسعة النطاق بطائرات بدون طيار وصواريخ في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة كييف إندبندنت .

وجاء في البيان "إن العدو الذي لا يستطيع إخضاع الأوكرانيين بالقوة يلجأ إلى إجراءات الترهيب والضغط النفسي على المجتمع. نطلب منكم أن تكونوا يقظين وصامدين".

وقال أندريه كارتابولوف، عضو مجلس الدوما والمسؤول العسكري الروسي السابق، إن قرار السفارات بإغلاق أبوابها "كان ببساطة بمثابة إثارة للوضع".

وقال نائب وزير الدفاع السابق كارتابولوف للصحفيين الروس: "ستكون الضربة، كما هي الحال دائمًا، غير متوقعة وفعالة. إنهم يصعدونها بأنفسهم. لقد رأيتم بالتأكيد تقارير تفيد بأن السفارة الأمريكية قد أوقفت عملياتها، والسفارة الإيطالية أيضًا. هذا ببساطة يخلق التوتر. من حيث المعلومات، فإن هذا يتهمنا بالتصعيد. نحن لا نصعد؛ نحن نفعل العكس تمامًا. لولا قرار بايدن المجنون، الذي انضم إليه الكنديون، بالسماح بضربات على أراضينا بأسلحة بعيدة المدى، لما حدث أي من هذا. كما هو الحال، دعهم يجلسون في جحورهم ويخافون ".

الرد على دول حلف شمال الأطلسي.. قادم

وبالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين في مقابلة نشرت يوم الأربعاء إن موسكو سترد على دول حلف شمال الأطلسي التي تسهل الضربات الصاروخية طويلة المدى الأوكرانية ضد الأراضي الروسية.

ونشرت حسابات مراسلي الحرب الروس على تطبيق تليجرام لقطات قالوا إنها تضمنت صوت الصواريخ التي ضربت منطقة كورسك. وسُمع ما لا يقل عن 14 انفجارًا ضخمًا، سبق معظمها صفير حاد لما بدا وكأنه صاروخ قادم. وأظهرت اللقطات، التي تم تصويرها في منطقة سكنية، دخانًا أسود يتصاعد في المسافة.

12 صاروخاً من طراز ستورم شادو

وقالت قناة "تو ماجورز" الموالية لروسيا على تطبيق "تيليغرام" إن أوكرانيا أطلقت ما يصل إلى 12 صاروخا من طراز "ستورم شادو" على منطقة كورسك، ونشرت صورا لقطع صاروخية تحمل اسم "ستورم شادو" بوضوح.

وقال محللون عسكريون إن الصواريخ الأطول مدى من غير المرجح أن تمنح أوكرانيا ميزة حاسمة في الحرب لكنها قد تساعدها في تعزيز موقفها، وخاصة في معركة السيطرة على شريط من الأرض داخل منطقة كورسك الروسية التي استولت عليها في آب (أغسطس).

ستارمر لن يعلق

كانت بريطانيا قد سمحت لأوكرانيا في السابق باستخدام صواريخ ستورم شادو داخل الأراضي الأوكرانية. وكانت حكومة كييف تضغط على الشركاء الغربيين للحصول على إذن باستخدام مثل هذه الأسلحة لضرب أهداف في عمق روسيا، وحصلت على الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي جو بايدن لاستخدام صواريخ ATACMS هذا الأسبوع، قبل شهرين من مغادرة بايدن لمنصبه.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن مكتبه لن يعلق على التقارير أو المسائل التشغيلية.

قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه سينهي الحرب في يوم واحد ، دون أن يوضح كيف. وقد اعتبر هذا دوليًا شكلًا من أشكال محادثات السلام، والتي أبدى كلا الجانبين بعض أشكال الاستعداد للقيام بها. في الأسبوع الماضي، قال زيلينسكي، "يجب أن نفعل كل شيء لضمان انتهاء الحرب العام المقبل من خلال الوسائل الدبلوماسية"، وأضاف أنه يعتقد أن الحرب ستنتهي "بشكل أسرع" في ظل إدارة ترامب القادمة.

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتن منفتح على المحادثات مع ترامب، لكن استراتيجية ترامب المقبولة على نطاق واسع بـ"تجميد" الحرب في أوكرانيا لن تنجح.

وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية يوم الأربعاء: "لقد قال الرئيس [الروسي] مراراً وتكراراً أن أي خيار لتجميد الصراع لن ينجح معنا".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "الرئيس [الروسي] أعلن مراراً وتكراراً - في الواقع، باستمرار - أنه منفتح على الاتصالات والمفاوضات".