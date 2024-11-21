إيلاف من لندن: قال قائد عسكري بريطاني كبير اليوم الخميس إن القوات المسلحة البريطانية ستكون مستعدة لقتال نظيرتها الروسية "الليلة" إذا غزا فلاديمير بوتن دولة أخرى في أوروبا الشرقية.

روب ماجوان نائب رئيس هيئة الأركان البريطانية قال أمام لجنة الدفاع في مجلس العموم: "إذا طُلب من الجيش البريطاني القتال الليلة، فإنه سيقاتل الليلة. لا أعتقد أن أي شخص في هذه الغرفة ينبغي أن يتوهم أنه إذا غزا الروس أوروبا الشرقية الليلة، فإننا سنواجههم في تلك المعركة".

جاءت هذه التعليقات اللافتة للنظر في الوقت الذي سأل فيه أعضاء البرلمان ماجوان يوم الخميس عن عدد الألوية البريطانية التي يمكن أن تصل إلى الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في حالة حدوث تصعيد كبير من قبل روسيا.

لقد كانت دول أوروبا الشرقية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك لاتفيا وإستونيا ، تراقب بقلق الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، في حين حذرت فنلندا، التي تحد روسيا من الشرق، هذا الأسبوع من تخريب البنية الأساسية الحيوية . وتنص قواعد حلف شمال الأطلسي بشأن الدفاع الجماعي على أن الهجوم على أحد الأعضاء يعتبر هجوماً على الجميع.

القدرات العسكرية البريطانية

ورغم حديث ماجوان الصارم، فإن المخاوف لا تزال قائمة بشأن القدرات العسكرية للمملكة المتحدة في حال حدوث تصعيد أوروبي.

إن حجم الجيش البري البريطاني هو الأصغر منذ القرن الثامن عشر . ففي الشهر الماضي فقط، صرح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي لصحيفة بوليتيكو بأن حالة القوات المسلحة كانت "أسوأ بكثير مما كنا نعتقد" بعد دخول حزب العمال إلى الحكومة خلال الصيف.

أعلن هيلي بعد ظهر الأربعاء أن المملكة المتحدة ستلغي خمس سفن حربية وعشرات المروحيات العسكرية والطائرات بدون طيار كجزء من برنامج لخفض التكاليف. وتجري المملكة المتحدة حاليًا مراجعة دفاعية استراتيجية.

وقال ماجوان لأعضاء البرلمان يوم الخميس إن القوات المسلحة البريطانية لديها "مجموعة من المخاطر التشغيلية والقوة التشغيلية"، وأضاف أنه تحدث من قبل عن الحاجة إلى "مزيد من القوة القاتلة".

وجاءت هذه الاستجوابات في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع البريطانية الخميس أن الجيش البريطاني أكمل اختبار إطلاق حي لمدفع آرتشر موبايل هاوتزر، وهو نظام مدفعية مصمم للانتشار السريع. وجاء ذلك خلال 12 يوما من التدريب الذي نظمه حلف شمال الأطلسي في فنلندا.