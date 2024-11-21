إيلاف من واشنطن: أعلن مات غيتز المرشح لتولي وزارة العدل الأميركية الخميس، سحب ترشحه لهذا المنصب بعدما واجهت تسميته معارضة واسعة من الجميع (الحزب الجمهوري والديموقراطي) على خلفية اتهامه بعلاقة جنسية مع فتاة تبلغ 17 عاماً، فيما أشاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بقرار مرشحه بالانسحاب.

وقال غيتز عبر منصة إكس "من الواضح أن تعييني أصبح بشكل غير عادل مصدر تشتيت للمهمة الحاسمة التي يقوم بها الفريق الانتقالي لإدارة الرئيس ترامب".

وتابع : "لا يوجد وقت يمكن إهداره في صراع مطول في واشنطن، وبالتالي سأسحب اسمي من قائمة المرشحين لتولي منصب المدعي العام. يجب أن تكون وزارة العدل التابعة لترامب جاهزة في اليوم الأول".

وأكمل :"ما زلت ملتزمًا تمامًا بضمان أن يصبح دونالد جيه ترامب الرئيس الأكثر نجاحًا في التاريخ. وسأظل أشعر بالتكريم إلى الأبد لأن الرئيس ترامب رشحني لقيادة وزارة العدل وأنا على يقين من أنه سينقذ أمريكا".

ماذا قال ترامب؟

وفي أول تعليق على قرار غيتز، قال ترامب إنه يستحق الاحترام لعدم رغبته في أن يكون مصدر تشويش على إدارته، وأضاف الرئيس المنتخب في تغريدة على منصته "تروث سوشل"، "أقدر تقديرا كبيرا الجهود الأخيرة التي بذلها مات غيتز في السعي للحصول على الموافقة ليكون المدعي العام. لقد كان يبلي بلاء حسنا، لكنه في الوقت نفسه لم يرغب في أن يكون مصدر تشتيت للإدارة التي يكن لها الكثير من الاحترام، مات لديه مستقبل رائع"

يذكر أن غيتز جمهوري من فلوريدا يثير جدلا واسعاً، لأنه متهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغا ماليا لفتاة تبلغ 17 عاما لممارسة الجنس معها، وهو الأمر الذي ينفيه بشدة.

وفتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي وتشارك صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من تهم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان ترامب ترشيحه لغيتز لمنصب النائب العام، وهو كبير مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

كان غيتز حليفًا قويًا لترامب، كما كان يواجه دائمًا معركة شاقة لتأكيد تعيينه. وخضع لتدقيق مكثف الأسبوع الماضي بشأن مزاعم عن إقامة علاقات جنسية مع فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا.

لجنة الأخلاقيات تلقت خبراً

رفضت وزارة العدل توجيه اتهامات إلى غيتز العام الماضي كجزء من تحقيق في الاتجار بالجنس. لكن تفاصيل لقاءاته وعلاقاته بدأت تتسرب. وقبل أن يعلن سحب ترشيحه مباشرة، ذكرت شبكة سي إن إن أن المرأة البالغة من العمر 17 عامًا والتي يُزعم أنه مارس الجنس معها أخبرت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب أنه كان هناك لقاء جنسي ثانٍ مع غيتز.

وذكرت صحيفة "إيه بي سي نيوز" و "نيويورك تايمز" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن هناك سجلات لمعاملات عبر تطبيق "فينمو" تربط غيتز بالنساء اللاتي قلن إنه دفع لهن مقابل ممارسة الجنس.

يأتي إعلان غيتز بعد يوم واحد من وصول لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب إلى طريق مسدود بشأن إصدار تقريرها بشأن هذه المزاعم. وقال عضو ديمقراطي واحد على الأقل في اللجنة، وهو النائب شون كاستن من إلينوي، يوم الخميس إنه سيواصل الضغط من أجل إصدار تقرير غيتز بالكامل.

اتهامات "جنسية" تلاحق المرشح لوزارة الدفاع أيضاً

يأتي انسحاب غيتز في الوقت الذي يواجه فيه بيت هيغسيث، المرشح لقيادة وزارة الدفاع، اتهامات بالاعتداء الجنسي. ويتضمن تقرير للشرطة تم نشره هذا الأسبوع مزاعم من امرأة بشأن لقاء عام 2017 مع هيغسيث، حيث تقول إنه أخذ هاتفها، ومنعها من مغادرة غرفته في الفندق، واعتدى عليها جنسياً. ونفى هيغسيث هذه المزاعم.



