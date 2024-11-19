إيلاف من جدة: كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تفاصيل الأفلام التي ستُعرض ضمن برنامج "كنوز البحر الأحمر" لهذا العام، حيث تم اختيار ثلاثة أفلام كلاسيكية رُمِّمت بالشراكة مع مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر، بالإضافة إلى تحفة كلاسيكية للمخرج الأمريكي مايكل مان.

وتحتفي اختيارات "كنوز البحر الأحمر" بأعمالٍ سينمائية خالدة كان لها وقع خاص على قلوب المشاهدين وَالنُّقَّاد على حدٍ سواء، وستعرض هذه الأفلام ضمن الدورة الرابعة من المهرجان المقرر انعقادها من 5 إلى 14 كانون الأول (ديسمبر) 2024م، بمقر المهرجان الجديد والنابض بالحياة في "البلد" جدة التاريخية.

سوف يسلط برنامج "كنوز البحر الأحمر" الضوء على مجموعة من الجواهر الكلاسيكية الخالدة التي أبدعها صُنَّاع أفلام مصريين،من ضمنهم فيلم "العيش والملح" لحسين فوزي؛ و"اضحك الصورة تطلع حلوة" من بطولة المُكرّمة في المهرجان وأسطورة السينما المصرية منى زكي وإخراج شريف عرفة؛ و"شفيقة ومتولي" لعلي بدرخان، الذي اختارته منى زكي شخصياً. كما احتفت القائمة بالتحفة السينمائية للمخرج الأمريكي مايكل مان، بفيلم "هيت" الذي يعد علامة فارقة في أفلام الجريمة بفضل حبكته المُتقنة، والأداء الفريد من قبل النجميين روبرت دي نيرو وآل باتشينو.

تكريم الإرث السينمائي المصري

ومن خلال برنامج "كنوز البحر الأحمر" يُكرّم المهرجان الإرث السينمائي المصري الغني الذي ألهم أجيالًا من المخرجين، إلى جانب الأصوات والمشاريع المصرية الجديدة في برامج أخرى في المهرجان. وإلى جانب تسليط الضوء على مما تتمتع فيه السينما المصرية من ديناميكية وحيوية، يواصل المهرجان مهمته في التركيز على التراث العظيم للسينما العربية من خلال ترميم هذه الروائع الثلاث. ويواصل في الوقت نفسه تكريم كلاسيكيات السينما العالمية على الشاشة الكبيرة.

وفي هذا السياق، قال أنطوان خليفة، مدير البرامج العربية وكلاسيكيات الأفلام: "انسجاماً مع تركيزنا هذا العام على السينما المصرية في جميع برامجنا، نفخر بتقديم مجموعة مختارة من الروائع المصرية ضمن برنامج ’كنوز البحر الأحمر‘، الذي يعكس التاريخ الغني والمذهل للسينما في هذا البلد. لقد لعبت الممثلات والمنتجات دورًا أساسيًا في تطوير السينما المصرية، ومن خلال هذه الأفلام الثلاثة المُرمّمة، يمكننا أن نستمتع بأداء نجمات بارزات مثل نعيمة عاكف، سعاد حسني، منى زكي، وليلى علوي، حيث يتجلى تألقهن في أدوار مميزة أبدع فيها صناع أفلام عظماء." وأضاف أنطوان: "كما نحتفي في كنوز البحر الأحمر بعرض فيلم HEAT للمخرج الأمريكي مايكل مان، ويعد العمل من الروائع الخالدة في عالم أفلام الجريمة، ويعكس التزامنا بتقديم روائع السينما العالمية للجمهور المحلي."

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي - كنوز:

العيش والملح

حسين فوزي

يعيش كل من بثينة وصابر في حي "خبز وملح"، والذي تُغادره بثينة عندما تذهب للعمل مع بهجت بك، لكنها تعود إليه بعد وفاة والدها. بعد عودتها، يعتني بها الحاج بهنسي، لكن بثينة تبدأ في اتخاذ مسار يتناقض مع عادات الحي. بثينة تُحب صابر الذي بدأ في انتقاد تصرفاتها، لكنها تُجبر على الفرار من الحي والعمل في ملهى ليلي.

اضحك الصورة تطلع حلوة

شريف عرفة

يُهاجر سيد غريب، وهو مصور فوتوغرافي، من مسقط رأسه إلى القاهرة بحثًا عن مكان قريب من كلية طب قصر العيني، حيث التحقت ابنته تهانيفي الجامعة. تواجه تهاني، الابنة، تحديات التأقلم مع المجتمع الأرستقراطي وتُكوّن علاقة رومانسية مع ابن رجل الأعمال طارق عز الدين.

شفيقة ومتولي

علي بدرخان

عندما يعود متولي من العمل في قناة السويس، يكتشف أن شقيقته على علاقة مع ابن عمدة المنطقة.

هيت

مايكل مان

محقّق لوس أنجلوس المهووس يطارد لصًّا قاسيًا مهووسًا، ولكن هل هما مختلفان حقًّا؟

ستُقام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، المملكة العربية السعودية، من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

الجدير بالذكر، يُقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالشراكة مع "روح السعودية" ومجموعة MBC وجينيسيس (محمد يوسف ناغي)، كرعاة رئيسيين؛ ومنصة "تيك توك"، والخطوط الجوية السعودية، ووكالة فيلم العلا، وعلامة "شوبارد"، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG كرعاة رسميين؛ بينما تضمنت قائمة الرعاة الإستراتيجيين لسوق البحر الأحمر "نيوم" وصندوق التنمية الثقافي. بالإضافة إلى الرعاة الداعمون، "نوفا" صالون ميرميد، وتلفاز 11.