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إيلاف: أعلنت منصة OSN، عن التعاون مع أنس بوخش، رائد الأعمال الإماراتي ومقدم برنامج ABTalks#، لإطلاق مسلسل مع والدته هالة كاظم بعنوان "جلسة مع أنس وهالة" من إنتاجات +OSN الأصلية خلال شهر رمضان.

وينطلق عرض المسلسل يوم 23 مارس على +OSN، ويتم بث حلقة واحدة كل أسبوع تبلغ مدتها 30 دقيقة.

ويشارك أنس بوخش بطولة مسلسله الوثائقي الأول المكون من خمس حلقات مع والدته هالة كاظم، حيث يحمل الثنائي المشاهدين في رحلة إلى داخل منزلهما لاستكشاف الجوانب الأخرى من حياتهما والتعرف على شخصيتهما والحديث حول العديد من المواضيع الهامة في الحياة.



وتسلط حلقات المسلسل الحواري الدافئة الضوء على طبيعة العلاقات الإنسانية في عصرنا الحالي. ويناقش أنس ووالدته بعض المواضيع الهامة والجدلية، مثل الحزن والعلاقات الإنسانية وكيفية وضع الحدود مع الآخرين، كما يروي المسلسل تفاصيل تخص حياتهما الشخصية في أجواء دافئة، مع التركيز على طبيعة العلاقة القوية التي تربطهما. وبدورها، قالت هالة كاظم: "أعتبر ابني أنس صديقاً لي، ونستمتع بالنقاشات حول المواضيع العميقة ونتوصل إلى استنتاجات مذهلة خلال أحاديثنا. ونطرح خلال المسلسل الجديد رؤيتنا لبعض المواضيع الجوهرية التي تسهم في تحسين حياتنا، ونتطلع لمشاركة أفكارنا مع المشاهدين من خلال مسلسل "جلسة مع أنس وهالة" الجديد".

ومن جانبه، قال أنس بوخش: "أستمتع كثيراً بالحديث مع والدتي هالة كاظم ومشاركة آرائي معها. وندعو المشاهدين لمتابعة المسلسل الجديد واستكشاف آرائنا ووجهات نظرنا حول المواضيع الهامة والمشاعر السلبية التي نتجاهل الحديث عنها عادةً. وأتطلع للتواصل مع مشاهدي +OSN والتفاعل معهم خلال شهر رمضان المبارك وما يليه".

