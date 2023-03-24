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إيلاف: منذ عام 2002، تتواجد النجمة يسرا في الدراما الرمضانية بشكل مستمر، وإضافة لاختيار موضوعات اجتماعية تهم الجمهور، سواء في قوالب مثيرة أو كوميدية، فهي تحرص دوماً على دعم النجوم الشباب وإمداد صناعة التليفزيون بوجوه جديدة. هذا العام يقدم مسلسلها "1000 حمد الله على السلامة" الظهور الأول للمغني عنبة كممثل، بجوار غنائه لشارة المسلسل.

أيضاً يبرز المسلسل عدداً من النجوم الشباب الذين أثبتوا مواهبهم في أعمال سابقة، مثل النجمة الشابة مايان السيد والنجم آدم الشرقاوي اللذين يقدمان دوري أبناء يسرا في المسلسل، حيث وُلدا وعاشا حياتهما بالكامل في كندا ثم عادا مع والدتهما إلى مصر للحصول على ميراث والدهما وزوجها، ليواجه الثلاثة سلسلة مواقف كوميدية منذ وصولهم إلى مطار القاهرة.

أيضاً تتعاون يسرا في هذا المسلسل لأول مرة مع المخرج عمرو صلاح، والذي قدم أفلاماً كوميدية ناجحة خلال آخر عامين مثل "ديدو"، "زومبي"، و"جروب الماميز"، ويُعد "1000 حمد الله على السلامة" هو مسلسله الأول في موسم رمضان.