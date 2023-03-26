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إيلاف: أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي دعاء رمضاني حمل عنوان "رحمن و رحيم"، تعاون فيه مع الشاعر محمد مصطفى ملك، والملحن محمود أنور، والموزع كريم أسامه، وتقول كلماته:

ده عظيم و كريم .. رحمن ورحيم .. الله الله الله

ده غفور و رؤوف .. تواب وصبور .. الله الله

هو حامينا.. الله .. وبنوره هادينا.. الله

خيره مالينا.. الله الله .. هو رازقنا.. الله

هو اللي خالقنا.. الله.. هو حبيبنا.. الله الله

نبعد و نغيب .. ندعيك يا مجيب

نلاقيك جنبنا على طول

مش عايزه سؤال .. عالم بالحال

دايماً من غير ما نقول

نغلط يستر .. الله

ماهو رحمته أكبر .. الله

دايما يغفر .. الله الله

وقد عرض الجسمي دعاء "رحمن و رحيم" عبر قناته الرسمية على الـ YouTube من خلال فيديو ممنتج حمل كلمات الدعاء، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المنصات والمكتبات المتخصصة في العرض والبث.