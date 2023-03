قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

إيلاف: استحوذت MAD Solutions على حقوق توزيع ومبيعات الفيلم الوثائقي "مافيا البرغر اللبنانية" للمخرج والمؤلف والصحفي الحائز على عديد من الجوائز عمر مواليم، وذلك قبيل حصول الفيلم على عرضه العالمي الأول في النسخة الثلاثين من مهرجان هوت دوكس في كندا، والتي تستمر فعالياتها في الفترة من 27 أبريل حتى 7 مايو.

ويجسد "مافيا البرغر اللبنانية" الصعوبات والمحن التي يمر بها المهاجرون العرب عبر سرد قصة بارون برغر، وهي سلسلة مطاعم ينتشر بها الفساد، ومرتبطة بالمافيا.

خلال أحداث الفيلم يسافر المخرج ووريث عرش إمبراطورية البرغر عمر مواليم عبر أنحاء مدينة ألبرتا الريفية الكندية حيث يواجه كثير من المعوقات رغم الاختلالات الكثيرة التي تعاني منها سلسلة المطاعم. ويقابل عمر أثناء رحلاته المئات من عائلات المهاجرين المماثلة لعائلته ممن يحاولون التوسع في تجارتهم وفي الوقت نفسه تنشب خلافات بين هذه العائلات على حقوق العلامة التجارية لصالح شركة لم يؤسسها أي فرد منهم.

مافيا البرغر اللبنانية مُقتبس جزئيًا من تحقيق صحفي قدمه عمر مواليم عام 2013 بعنوان Will the Real Burger Baron Please Stand Up، حيث يستقصي مواليم عن الأصول الغامضة لسلسلة المطاعم، وانتشر التحقيق على نطاق واسع وفاز بواحدة من أرقى جوائز ألبرتا الصحفية، كما قدم استكمالًا للقصة لصالح منصة فايس عام 2021 خلال العمل على الفيلم.



الفيلم من كتابة وإخراج عمر مواليم، ويشاركه الإنتاج ديلان ريس هوارد، ومونتاج سارة تايلور، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.

عمر مواليم صحفي يقدم إنتاجات في أكثر من وسيط إعلامي، ويشتهر بربط القصص الإنسانية مع التاريخ العالمي وقضايا اجتماعية أكثر شمولًا. أول أعماله فيلم Digging in the Dirt الذي شارك في إنتاجه وإخراجه مع ديلان ريس هاورد، ويقدم تصورًا مباشرًا للخسائر النفسية التي تلحق بالعاملين في الغاز والنفط. عُرض الفيلم على شبكة CBC GEM وترشح للعديد من جوائز ألبرتا للسينما والتلفزيون ومن بينها جائزة أفضل مخرج وأفضل إنتاج.

جلب له أحدث أعماله القصيرة فيلم The Last Baron إشادة باعتباره "منتج يجب انتظار أعماله" وذلك بالنسبة لجوائز نائب حاكم ألبرتا للفنون، كما اعتبرته مجلة enRoute واحد من أفضل الوثائقيات الكندية التي تدور حول الطعام.

عمل مواليم مستشارًا للأبحاث في العديد من الإنتاجات المرتجلة، كما درس الأعمال الإبداعية الواقعية في الجامعات، وألف كتابين دخلا قائمة الكتب الأكثر مبيعًا، ومن بينهما كتاب Praying to the West: How Muslims Shaped the Americas الذي اعتبرته جريدة The Globe and Mail واحدًا من أفضل مئة كتاب في عام 2021.