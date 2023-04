إيلاف: طرحت منصة نتفليكس الإعلان الترويجي لفيلم جديد من إنتاجاتها الأصلية من بطولة الممثلة والمغنية الأميركية جينيفر لوبيز بعنوان "الأم" - "The Mother" ويبدو أنه ملحمي ومن المقرر أن يعرض في 12 مايو المقبل.



حيث تقوم لوبيز بدور قاتلة مأجورة تخرج من مخبئها لحماية ابنتها التي تخلت عنها لسنوات ضد مهاجمين خطرين بنفس الدرجة.

