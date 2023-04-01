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إيلاف: طرحت منصة نتفليكس الإعلان الترويجي لفيلم جديد من إنتاجاتها الأصلية من بطولة الممثلة والمغنية الأميركية جينيفر لوبيز بعنوان "الأم" - "The Mother" ويبدو أنه ملحمي ومن المقرر أن يعرض في 12 مايو المقبل.



حيث تقوم لوبيز بدور قاتلة مأجورة تخرج من مخبئها لحماية ابنتها التي تخلت عنها لسنوات ضد مهاجمين خطرين بنفس الدرجة.

A female assassin comes out of hiding to protect the daughter she gave up years before. The men after her are dangerous, but she is even more deadly. From director Niki Caro and writers Misha Green & Peter Craig, Jennifer Lopez is THE MOTHER. Premieres May 12 #NetflixSaveTheDates pic.twitter.com/kp25Zddr4b — Netflix (@netflix) January 18, 2023

الفيلم من إخراج نيكي كارو Niki Caro ومن المقرر أن يكون أحد أكبر أفلام المنصة لهذا العام؛ تعمل لوبيز أيضًا كمنتج للفيلم ، وهو أكثر جرأة من فيلم "Shotgun Wedding" الرومانسي ، الذي طرح على منصة Prime Video في وقت سابق من هذا العام، و Marry Me، الذي طرح بدور السينما في وقت سابق في عام 2022.

في The Mother سنشاهد شخصية لوبيز تعوض الكثير من الوقت الضائع وهي تحاول الحفاظ على ابنتها المراهقة في مأمن من الأشخاص الذين يحاولون إيذائها. من المقرر أيضًا أن يكون للفيلم جانب عاطفي حيث يتم أيضًا استكشاف رحلة الكشف عن هوية والد ابنتها.