إيلاف: في أخبار صادمة، ذكر موقع "Entertainment Tonight" يوم السبت أن تايلور سويفت وصديقها الحميم جو ألوين انفصلا بهدوء قبل بضعة أسابيع بعد علاقة إستمرت ست سنوات. وأوضح مصدر للمنفذ أن الانفصال كان وديًا و "ليس دراميًا". وقامت مجلة بيبول بتأكيد الأخبار بشكل مستقل.

وقال المصدر: "لقد انتهت العلاقة لتوها. لهذا السبب لم يتم رصد [ألوين] في أي من عروض جولتها الفنية". كان الكثير من المشاهير الآخرين بالطبع ، من سيلينا غوميز إلى إيما ستون ، في جولة Swift's Eras ، التي بدأت الشهر الماضي.

يأتي تقرير Entertainment Tonight بعد أسابيع فقط من إعلان مجلة "People" أن ألوين سيسافر مع سويفت عندما يستطيع ذلك ويخطط لحضور حفلاتها الموسيقية. في 22 مارس ، قال مصدر للمنفذ ، "جو سوف يسافر معها عندما يستطيع. هم رائعون معًا. جو داعم للغاية لمسيرتها المهنية ".

حافظت سويفت و ألوين عن قصد على الجزء الأكبر من علاقتهما خاصة، على الرغم من أنها كرست العديد من الأغاني لها ولرومانسية شريكها - الأغاني التي كانت تؤديها في جولتها.

ولم تعلق سويفت بعد عن تقرير الإنفصال.

كانت آخر مرة تحدثت فيها سويفت بنفسها حول علاقتها عند مناقشة الإلهام وراء أغنيتها "Lavender Haze" من البوم "Midnights" كما يعتقد أن أغنية "All the Girls You Loved Before" في إصدار سويفت الجديد "Lover vault" من شهر مارس ،تدور حول ألوين أيضاً.)

قالت سويفت عن أغنية Midnights ، "لقد صادفت عبارة" lavender haze "عندما كنت أشاهد "Mad Men". بحثت عنه لأنني اعتقدت أنه يبدو رائعًا. واتضح أنها عبارة شائعة مستخدمة في الخمسينيات حيث كانوا يصفون أنهم في حالة حب. إذا كنت في "ضباب الخزامى" ، فهذا يعني أنك كنت في توهج الحب الشامل. واعتقدت أن هذا كان جميلًا حقًا ".

"أعتقد ، من الناحية النظرية ، عندما تكون في" ضباب الخزامى "، ستفعل أي شيء للبقاء هناك ، تابعت حديثها عن حياتها العاطفية ، وهي خطوة نادرة لسويفت. "ولا تدع الناس ينزلونك من تلك السحابة. أعتقد أنه يتعين على الكثير من الناس التعامل مع هذا الآن ، وليس "الشخصيات العامة" فقط، لأننا نعيش في عصر وسائل التواصل الاجتماعي ، وإذا اكتشف العالم أنك تحب شخصًا ما ، فسيذهبون إليه للتأثير فيه. كما في علاقتي المستمرة من ست سنوات ، كان علينا تفادي الإشاعات الغريبة وما ينشر في الصحف الشعبية الصفراء ، ونحن نتجاهلها فقط. إذن هذه الأغنية تدور حول تجاهل تلك الأمور لحماية الأشياء الحقيقية ".