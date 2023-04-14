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إيلاف: عبرت الممثلة المغربية صوفيا شرف عن سعادتها بالاصداء الإيجابية لدورها في مسلسل الكنينات.

عن هذا الدور، تقول "تمت المناداة علي من قبل الشركة المنفذة للإنتاج إضافة إلى العشرات من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد اجتياز الاختبار تم اختياري للدور من قبل المخرج الشكيري بعد اقتناعه بأدائي".

وتعتبر شرف مشاركتها في مسلسل "الكنينات" تجربة متميزة وخطوة مهمة في مسار التمثيل الذي تضع فيه أول خطواتها، بعد تقديمها لعدد من الوصلات الإشهارية. عن دورها تقول "أجسد دور "زينب" كنة من "كنينات" عائلة "الحاج التهامي"، الذي يجسد دوره الفنان محمد الجم الذي أتشرف بالتمثيل أمامه.أعتبر هذه المشاركة متميزة وفرصة حقيقية للانتشار، لأن العمل سيعرض على شاشة القناة الأولى التي يتابعها الجمهور المغربي ".

عن تقييمها لعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ولجوا مجال التمثيل، تقول "أعتقد أن إتاحة الفرص لعدد من الشباب المؤثر على مستوى المواقع التواصل الاجتماعي لولوج مجال التمثيل أمر جيد، شريطة امتلاكهم لموهبة يمكن تطوريها لاحقا عبر التجربة والتكوين. وهنا أذكر نموذجي ربيع الصقلي ورباب كويد الذين قدما أدوارا أبرزا فيها موهبتهما الفنية".