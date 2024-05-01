إيلاف من الرياض: تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أفلام السعودية، الخميس 2 أيار (مايو)، وتستمر حتى 9 من الشهر ذاته. ويُنافس في هذه الدورة أكثر من 50 فيلماً متنوعاً ما بين روائي طويل، وقصير، ووثائقي، فضلًا عن تقديم حزمة مميزة من البرامج الثقافية التي تشمل الندوات والورش التدريبية المتقدمة، بالإضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصناع الأفلام لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج.

ويُساهم المهرجان الذي تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، بشكل كبير في تنمية صناعة الأفلام في المملكة، وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز ثقافي إقليمي ودولي رائد.

ومن المتوقع تكريم الفنان السعودي عبد المحسن النمر خلال حفل الافتتاح تقديرًا لمشواره الفني المُمتد منذ أكثر من 4 عقود.

منصة عالمية للأفلام السعودية

يشكل المهرجان، بدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، منصة رائدة للترويج للأفلام السعودية، رافعةً إياها إلى مستويات عالمية رفيعة، وذلك من خلال استضافة نخبة من كبار صناع الأفلام والخبراء المتمرسين من مختلف أنحاء العالم. ويُساهم بشكل فاعل في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير قطاع الأفلام في المملكة، من خلال صناعة تواجد إعلامي محلي ودولي قوي لأصوات صناع الأفلام السعوديين الموهوبين، وتعزيز مكانة المملكة كمركز ثقافي إقليمي ودولي رائد.

وإلى جانب ذلك، يلعب المهرجان دورًا هامًا في تبادل الخبرات والمعارف بين صناعة الأفلام السعودية ونظيراتها العالمية، مما يُثري الإبداع ويُحفز على إنتاج أفلام سعودية متميزة تتنافس في المحافل الدولية.

فعاليات الدورة العاشرة

وأكدّ مدير المهرجان، أحمد الملا، أنّ الدورة العاشرة ستشهد فعاليات ثقافية وسينمائية مميزة تمتد على مدار 8 أيام متتالية. وقال الملا: "تضم الدورة أكثر من 90 فعالية، احتفالًا بصُنّاع الأفلام من السعودية والخليج العربي والعالم العربي والعالم أجمع. ويُقدم المهرجان خلاصة تجربة غنية تمت رعايتها وتطويرها دورة تلو الأخرى".

وأضاف الملا: "يتطور المهرجان بطموحات عالية ليتواكب مع تسارع وتطور الإنتاج السينمائي السعودي، مع الحفاظ على بيئته الأصلية المتميزة بالحب والإخلاص".

32 فيلمًا روائيًا وقصيرًا ووثائقيًا

وأعلن المهرجان عن قائمة الأفلام المشاركة في دورته العاشرة، والتي تضم 32 فيلمًا روائيًا وقصيرًا ووثائقيًا من مختلف أنحاء العالم. وتتنافس هذه الأفلام على جوائز المهرجان المختلفة، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم روائي طويل، وجائزة أفضل فيلم قصير، وجائزة أفضل فيلم وثائقي.

الأفلام الروائية الطويلة

بين الرمال: إخراج محمد العطاوي (يعرض يوم السبت 4 مايو على مسرح إثراء والإعادة يوم الأحد في سينما إثراء)

ماي ورد: إخراج محمود الشيخ

أحلام العصر: إخراج فارس قدس

هجان: إخراج أبو بكر شوقي

المرهقون: إخراج عمرو محمد جمال (يعرض يوم الإثنين 6 مايو على مسرح إثراء والإعادة يوم الثلاثاء في سينما إثراء)

ثلاثة: إخراج نائلة الخاجة

أنا الاتحاد: إخراج حمزة طرزان (يعرض الجمعة 3 مايو على مسرح إثراء والإعادة يوم السبت في سينما إثراء)

ذلك الشعور الذي: إخراج جيجي حزيمة

الأفلام القصيرة

يوم أحد: إخراج عبد العزيز سيد

بخروش: إخراج رضوان جمال

أنا وعيدروس: إخراج سارة بالغنيم

عذر أجمل من ذنب: إخراج هاشم شرف

أجراس بافالوف: إخراج خالد فهد

مسند: إخراج عبد الرحمن يحيى مقبل

1420: إخراج أروى سالم

القرابة: إخراج علي الهاجري

صندقة غنم: إخراج هاني البيضاني

متعة مظلمة: إخراج ديمة إبراهيم

خمسين: إخراج عبد الله الرويس

الصندوق الأخضر: إخراج سلطان القمشوعي

بصيرة: إخراج عبد العزيز الحسين

لومنيري: إخراج هيا أبو الريش

يوم: إخراج أحمد أكبر

العصفور الخامس: إخراج مريم العباد

وحده أفضل: إخراج rekar barzan

بين البينين: إخراج إيثار باعامر

قصة صالح: إخراج زكي آل عبد الله

لستة الماجلة: إخراج تقوى علي ناصر

مصنوع للجمال.. يستخدم للقبح: إخراج جعفر البقالي

ترانزيت: إخراج باقر جاسم الربيعي

الصرخة: إخراج مقداد الكوت

سعيد: إخراج رامي الزاير

الأفلام الوثائقية

كتم الأنفاس: إخراج عيسى الصبحي

لا ترتاح كثيرًا: إخراج شيماء التميمي

سعد: إخراج نواف عبد العزيز الحرابي

هورايزن: إخراج فايبان لامير

بر سار: إخراج محمد جاسم

قدّها: إخراج نهلة أحمد الصغير

هدهدة: إخراج علي العبد الله

ذاكرة عسير: إخراج سعد طحيطح

حياة مشنية: إخراج سعد طحيطح

رجل الغابة المخفية: إخراج خالد جميل الهوسة

روح رمضان: إخراج عبد الله محمد عكاشة

سباق الحمير: إخراج محمد باقر

الإيحلة: إخراج محمد مجيد المبارك

أنذر قراوند: إخراج عبد الرحمن صندقجي

درب زبيدة – رحلة هايكنج: إخراج دنيا العطوة

دهجان الورد: إخراج محمد عبد الله العجمي

الشتاء الأخير: إخراج حيدر داوود

بعد 48: إخراج علي البيماني

أصوات العلا: إخراج ميتوشكا الكوفا

المحطة السابعة: إخراج عبادة أحمد الحمامي



جمعية السينما والقناة الثقافية يوقعان اتفاقية لعرض الأفلام الوثائقية السعودية جمعية السينما والقناة الثقافية يوقعان اتفاقية لعرض الأفلام الوثائقية السعودية

اتفاقية عرض الوثائقيات

في سياق آخر، وقّعت جمعية السينما السعودية، اتفاقية مع قناة الثقافية، بهدف التعاون في دعم وبث الأفلام الوثائقية السعودية وعرضها على شاشة القناة خلال الفترة المُقبلة، وكذلك منصة شاهد، حيث جرى التوقيع بين مدير عام قناة الثقافية ومدير مهرجان أفلام السعودية في مقر جمعية السينما بمدينة الخبر.

وتهدف الاتفاقية لتوفير منافذ لعرض إنتاجات صُنّاع الأفلام، وذلك لإكمال سلسلة الدعم بدءاً من كتابة النص وإنتهاءً بوصول الأفلام للجمهور العريض.