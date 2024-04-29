إيلاف من الظهران: ينطلق مهرجان أفلام السعودية، الذي تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، بدعم هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، مساء الخميس المقبل، لمدة ثمانية أيام، وذلك في مركز "إثراء" بالظهران، حيث يكمل المهرجان هذا العام دورته العاشرة، التي تأتي تحت محور "سينما الخيال العلمي".

وتأتي الدورة الجديدة من المهرجان بعد عشر دورات من الإبداع السينمائي، كانت حافلة بالبرامج وعروض الأفلام، بحوالى 1444 فيلم مشارك، وأكثر من 2000 سيناريو غير منفذ، و289 مشروع في سوق الإنتاج، إلى جانب 155 جائزة سينمائية، ما أسهم في دعم صنّاع الأفلام والإرتقاء بالسينما السعودية.

فيلم الافتتاح

واختار المهرجان فيلم افتتاح الدورة العاشرة ليكون"أندرقراوند" للمخرج السعودي عبرالرحمن صندقجي، وهو فيلم وثائقي طويل، يلقي الضوء على المواهب الموسيقية في المملكة، ويستعرض واقع الصناعة الموسيقية المحلية، كما أنه أحد الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الوثائقية في الدورة العاشرة.

وتتضمن فعاليات هذه الدورة عرض 76 فيلماً، يتنافس 53 فيلمًا منها على 36 جائزة. وستعقد على هامش الفعاليات 10 ورش تدريبية تشمل ورشتين مخصصة لمشاركين سوق الانتاج ومعملي تطوير السيناريو القصير والطويل، إلى جانب ندوات عن عروض الأفلام، وإنتاج الأفلام الروائية في السينما السعودية، ومفهوم الفيلم السعودي وشعرية السينما وجماليتها، كذلك ندوة "ماستر كلاس" حول التعامل القانوني في منصات البث العالمية، وسيكرم عدد من الشخصيات.

موسوعة السينما

وخلال المهرجان، تصدر جمعية السينما "الموسوعة السعودية للسينما" التي تتضمن 20 كتابًا ما بين المعرفي والنقدي والمترجم.كما ستتم إقامة جلسات توقيع الكتب كأحد النشاطات خلال ايام المهرجان. يضاف لذلك، تتضمن الدورة الجديدة "متحف المهرجان"، حيث يتم عرض تاريخ المهرجان منذ تأسيسه حتى الدورة العاشرة الحالية، مع تسليط الضوء على اللحظات البارزة والمعروضات التاريخية من صور ومقاطع فيديو وملصقات وغيرها.



عروض الأفلام

ويتضمن برامج عروض الأفلام في الدورة الجديدة مجموعة من البرامج، وهي: الأفلام المنافسة (برنامج لعروض الأفلام المرشحة للمنافسة على جوائز المهرجان في مسابقات الأفلام)، والأفلام الموازية (يعرض البرنامج مجموعة مختارة من الأفلام التي لم تترشح للمنافسة في مسابقات الأفلام، بهدف دعم صناع الأفلام الصاعدين والحفاظ على مناخ التواصل بين أكبر شريحة منهم).

إلى جانب سينما الخيال العلمي والذي يعتبر محور الدورة العاشرة (يهدف البرنامج لعرض مجموعة أفلام عالمية قصيرة، بالإضافة لورش تدريبية تتناول موضوع الخيال العلمي والفانتازيا)، وأخيرًا برنامج الأطفال (صمم هذا البرنامج ليقدم تجربة تفاعلية مع السينما للأطفال من خلال عروض الأفلام ولقاء نجوم سينمائيين سعوديين بالإضافة لأخذهم بجولة تثقيفية في مركز إثراء، ستقدم عروض هذا البرنامج لطلاب المدارس وعامة الأطفال من زوار المركز).

جدير بالذكر أن مهرجان أفلام السعودية يأتي استكمالًا لدور مركز "إثراء" في تعزيز صناعة السينما السعودية ودعم مجالاتها، والحرص على تطوير المواهب الوطنية بما يتلاءم مع جهود المملكة وتوجهاتها في إيجاد مكانة مرموقة للسينما في مجالات التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو وما يتعلق في صناعة الأفلام.