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إيلاف من مالمو: أيام قليلة تفصلنا عن حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر من مهرجان مالمو للسينما العربية، وتقام فعالياته في الفترة من 28 أبريل إلى 4 مايو، وينتظر الجمهور برنامج ثري بالأفلام والندوات الفنية الهامة.

45 فيلمًا من 12 دولة عربية

وأعلن المهرجان عن برنامج الدورة الثالثة عشر، ويضم 45 فيلمًا (18 فيلما طويلا و27 فيلما قصيرا)، من إنتاج 12 دولة عربية مختلفة (مصر والسعودية والسودان والأردن والعراق ولبنان وقطر وفلسطين وتونس)، بجانب شراكات إنتاجية من 11 دولة غربية.

وتم تقسيم الشراكات، بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام القصيرة 17 فيلمًا، بالإضافة لخمسة أفلام ضمن برنامج الأصوات المسموعة، وأربعة في برنامج "ليالي عربية"، وثلاثة أفلام سعودية قصيرة في عرض خاص، بجانب فيلمين في برنامج "أفلام تستحق المشاهدة"، واثنين للأسرة، وفيلم في عروض المدارس.

والأفلام المشاركة في الدورة الثالثة عشر لمهرجان مالمو للسينما العربية هي:

مسابقة الأفلام الطويلة

19 ب – إخراج أحمد عبد الله السيد (مصر)

أجساد بطولية – إخراج سارة سليمان (السودان)

الأخيرة – إخراج عديلة بن ديمراد وداميان أونوري (الجزائر، فرنسا، السعودية، قطر، تايوان)

أغنية الغراب – إخراج محمد السلمان (السعودية)

بركة العروس – إخراج باسم بريش (لبنان، قطر)

بطاطا – إخراج نورا كيفوركيان (كندا، لبنان)

تحت الشجرة – إخراج أريج السحيري (تونس، فرنسا، سويسرا، ألمانيا، قطر)

جنائن معلقة – إخراج أحمد ياسين الدراجي (العراق، فلسطين، مصر، بريطانيا، السعودية)

علم – إخراج فراس خوري (فلسطين، فرنسا، تونس، السعودية، قطر)

ملكات – إخراج ياسمين بن كيران (المغرب، فرنسا، قطر، بلجيكا، السعودية)

نزوح – إخراج سؤدد كعدان (سوريا، بريطانيا، فرنسا)

Hyphen– إخراج رين رزوق "لبنان"

ألمظ – إخراج ميا بيطار (السودان)

حمزة أطارد شبحاً يطاردني – إخراج ورد كيال (فلسطين)

دمي ولحمي – إخراج إيناس العرصي (تونس، لبنان)

رقم هاتف قديم – إخراج سعيد (السعودية)

سيدة البرمة – إخراج ميشيل وجابي زرازير (لبنان)

صاحبتي – إخراج كوثر يونس (مصر)

عبد – إخراج عبد السلام الحاج (الأردن)

عثمان – إخراج خالد زيدان (السعودية)

عرض – إخراج نادية الخاطر (قطر)

عن بعد – إخراج راشيل عون (لبنان، قطر)

فلسطين 87 – إخراج بلال الخطيب (فلسطين)

ماما – إخراج ناجي إسماعيل (مصر)

ممزق – إخراج جعفر معتز (السويد، الدنمارك، الأردن)

واحد لثمانية – إخراج لين طويلة (لبنان)

وهي في برلين – إخراج سندس شبايك (مصر، ألمانيا)

يد أمي – إخراج كاردينا هيمن (العراق)

يرقة – إخراج ميشيل ونويل قسرواني "لبنان".

ليال عربية

طريق الوادي – إخراج خالد فهد (السعودية)

ع مفرق طريق – إخراج لارا سابا (لبنان)

معز الطريق الأسود – إخراج محمد علي النهدي (تونس)

الهامور ح.ع – إخراج عبد الإله القرشي (السعودية) – يُعرض في كوبنهاغن فقط

أفلام تستحق المشاهدة

ثلاثة وعود – إخراج يوسف سروجي (فلسطين، الولايات المتحدة)

صيف في بجعد – إخراج عمر مول الدويرة (المغرب، فرنسا، بلجيكا)

عروض المدارس

صيف في بجعد – إخراج عمر مول الدويرة (المغرب، فرنسا، بلجيكا)

أفلام للأسرة

ابن البلد – إخراج طوني الغزال (قطر، الأردن، لبنان، كندا) – قصير

البحث عن ثلاثة آلاف جنيه مصري – إخراج حذيفة عبد الحليم (مصر) – قصير

أفلام قصيرة سعودية

سر برسيم العظيم – إخراج سلطان ربيع (السعودية)

كورة – إخراج زياد الزهراني (السعودية)

المدرسة القديمة – إخراج عبد الله الخميس (السعودية)

برنامج الأصوات المسموعة

أم الغيث – إخراج عبير بايزيدي (الأردن)

انتماء نفس – إخراج أسيل ياسين (الأردن)

زينة – إخراج زيد بواب (الأردن)

هي سوف – إخراج مهند لافي (الأردن)

وردة – إخراج رحمة الشماس (الأردن)

مشاركة سعودية لافتة

وتشهد الدورة الـ13، حضورًا بارزًا للسينما السعودية، فيتم عرض فيلم "طريق الوادي" من إخراج خالد فهد، وفيلم "الهامور ح.ع" من إخراج عبد الإله القرشي، ضمن برنامج ليالٍ عربية.

كما يتم تنظيم برنامج خاص لعرض أفلام سعودية قصيرة وهي: ("سر برسيم العظيم" إخراج سلطان ربيع، و"كورة" إخراج زياد الزهراني، و"المدرسة القديمة"، إخراج عبد الله الخميس).

وضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة يتم عرض أفلام ("أغنية الغراب" للمخرج السعودي محمد السلمان، و"رقم هاتف قديم" من إخراج علي سعيد، و"عثمان" من إخراج خالد زيدان).

هذا بجانب انضمام المخرجة السعودية ضياء يوسف الهلال، لعضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة.

نجوم عرب في لجان التحكيم

وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، من عدد من الوجوه العربية الفنية البارزة وهم: المنتج التونسي توفيق قيقة، والممثلة المصرية هنا شيحة، والناقد المقدونية مارينا كوستوفا، والممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات، ومهند البكري مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

بينما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة من الممثل اللبناني نيقولا معوّض، المنتج الفرنسي دانيال زيسكند، والمخرجة السعودية ضياء يوسف الهلال.

فيلم الافتتاح

ويفتتح المهرجان دورته بفيلم "حُمّى البحر المتوسط" للمخرجة الفلسطينية مها حاج، وهو من تأليفها أيضًا وإنتاج فلسطيني ألماني فرنسي قبرصي مشترك.

والعرض العالمي الأول لـ"حُمّى البحر المتوسط" كان في مهرجان كان السينمائي الدولي الصيف الماضي، وحصل على جائزة أحسن سيناريو، كما شارك في عدد كبير من المهرجانات الأخرى في شيكاغو وسراييفو وطوكيو وهونج كونج.

الفيلم من بطولة كل من عامر هليهل وأشرف فرح وعنات حديد وسمير إلياس. وفيه، يلعب هليل شخصية وليد، رجل في الأربعين من عمره يعيش في مدينة حيفا مع زوجته وأبناءه، يحلم بأن يصير كاتبًا ويعاني من اكتئاب مزمن. يبدأ صداقة مع جاره النصّاب من أجل تحقيق خطة في ذهنه، دون أن يتخيل ما ستقوده إليه الصداقة الجديدة من مواقف غير متوقعة.



تكريم حسين فهمي عن مجمل أعماله

أعلن المهرجان أيضًا عن تكريم الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مجمل أعماله في حفل يقام بالقاعة الملكية (رودهوسيت) تحت رعاية مدينة مالمو وبحضور العمدة. كما يُلقي فهمي خلال المهرجان درسًا في السينما (ماستركلاس) يُقام في مكتبة مالمو الرئيسية.