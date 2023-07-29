إيلاف: أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً جماهيرياً حاشداً ضمن فعاليات الليلة الثالثة من مهرجان جرش في المسرح الجنوبي الذي اهتزت اركانه بالجمهور الكبير الذي استقبلها بترديد اغنيتها الشهيرة " جايي يا جرش جاية" كرد من الوفاء للفنانة التي عشقت الأردن ومهرجان جرش فحرصت على المشاركة الدائمة فيه.

جادت نجوى كرم تنثر الفرح وهي التي قالت للجمهور ساحرني، كما غنت اول ما تشتي الدني وهي أمنية في هذه الأيام في ظل ارتفاع الحرارة.

كذلك غنت خليني شوفك بالليل.. وتفاعل معها الجمهور.

ويزداد الهتاف بمرافقة الطبال الذي أشعل المدرجات.

و"بالروح بالدم" استمر الفرح.. "فالحبيب غالي" ويستحق التضحية.

ومع هتاف الجمهور بص شوف نجوى بتعمل ايه كانت اغنية انا ما فيي حبك أكثر من عينيي. واستمر مهرجان الطرب حتى منتصف ليل جرش بعد أن " حكم القاضي".

