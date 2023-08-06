إيلاف: يتعاون الفنان المصري محمد منير مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس في أغنية مشتركة تحمل عنوان "الساحل الشمالي"، بحسب ما أعلنه ملحن الأغنية محمد رحيم، بنشر صورتهما معاً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الأغنية ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة.

بدورها أكدت ميريام فارس هذا التعاون ببيان صحفي وزعه مكتبها.

وتصدّر اسمها قوائم الرائج في مصر ولبنان واليمن والسعودية بالإضافة إلى تصدّر اسم الأغنية "الساحل الشمالي" في مصر ولبنان.

وكانت فارس قد شاركت مجموعة صور ومقاطع فيديو جديدة أعلنت من خلالها عن عمل جديد مشترك.. وأثارت تساؤلات المتابعين.

وظهرت ميريام في الصور داخل الاستديو، ولم تكشف أي تفاصيل عن عملها الجديد، واكتفت بوضع حرفي "m" في التعليق.