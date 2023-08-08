إيلاف: شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو شوقت من خلاله الجمهور لأغنيتها الجديدة "تيجي ننبسط"، المقرر طرحها في 8 من أغسطس، وأرفقت الفيديو بتعليق: "الخوض في أجواء جديدة.. ترقبوا".

يذكر أن نانسي إنتهت أخيراً من تصوير الأغنية مع المخرجة ليلى كنعان.

والأغنية إيقاعية باللهجة المصرية، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.



وكانت الفنانة اللبنانية أحيت حفلاً غنائياً مكتمل العدد في كازينو لبنان، حيث أشعلت حماسة الجمهور، الذي تفاعل معها بشكل لافت، وصفّق لها بحرارة وهتف باسمها أثناء تقديمها مجموعة منوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، ولا سيما أغنيتها «حبك سفاح».

وعلى أجندتها في الموسم الصيفي حفلتان فنيتان ستقدمهما في لبنان في هذا الشهر.

