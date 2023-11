إيلاف: مؤخرًا، أظهرت أنجلينا جولي دعمها لفلسطين وأدانت حملة القصف الإسرائيلي على غزة في منشور على موقع إنستغرام، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 10000 شخص وفقًا لمصادر مختلفة، كما أدى إلى قطع المياه والغذاء والكهرباء والإمدادات الطبية عن السكان المدنيين.

كتبت جولي: "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه. لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية. 40% من القتلى أطفال أبرياء. عائلات بأكملها تُقتل. وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم."

أثار هذا جدلاً حيث اعتبر المنشور معاديًا للسامية واتُهمت بالتغاضي عن هجمات حماس الإرهابية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، والآن ينتقد والدها جون فويت ابنته بسبب تصريحاتها.

ونشر فويت مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أدان فيه تصريحات أنجلينا جولي بشأن الأزمة بين حماس وإسرائيل، مدعيا أنها "جاهلة" بالوضع الذي يتكشف في الشرق الأوسط. قال فيه: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن ابنتي، مثل الكثيرين، ليس لديها فهم لكرامة الله وحق الله. يتعلق الأمر بتدمير تاريخ أرض الله، الأرض المقدسة، أرض اليهود، وهذا هو العدل لأبناء الله في الأرض المقدسة. يجب على الجيش الإسرائيلي أن يحمي أرضه وشعبه. انها حرب. لن يكون الأمر كما يعتقده اليسار؛ لا يمكن أن يكون مدنيًا الآن."

