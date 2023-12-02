إيلاف: جمع تعاون بين الشاعرة الإعلاميّة "ماجدة داغر"، والموسيقيّ الدكتور "هيّاف ياسين" الذي اطلق عمله الموسيقيّ الجديد بعنوان "بيروت".

وقد جاء التلحين على شكل "الموشّح الموسيقيّ" المعروف في عصر النهضة الموسيقية العربيّة، من مقام العُشَّاق من درجة اليَكاه، على ضَربيّ الوحدة والمقسوم.

وقد شارك إلى جانب الدكتور هيّاف ياسين في عزفه على آلة السنطور، كلّ من الأستاذ كريستو العلماويّ على آلتيّ العود والكمنجة، والأستاذ ناجي العريضيّ على آلتيّ الرقّ والدربكّة، بالإضافة إلى المطربة ديامون- كوين شعيا الّتي رَنَّمت هذا الموشّح بصوتها العذب.

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