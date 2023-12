إيلاف: مسلسل "House of the Dragon" جاهز للعودة بجزئه الثاني في عام 2024.

لحسن الحظ بالنسبة لهذا الإنتاج، لم يؤثر إضراب SAG-AFTRA في أميركا على التصوير لأن كل شيء حدث في المملكة المتحدة.

في حال كنت لا تعرف كيف انتهى الموسم الأول، كانت الحلقة الأخيرة عبارة عن معركة بين أكبر تنين يمتطيه الأمير أيموند تارجيريان وتنين أصغر بكثير يمتطيه الأمير لوسيريس فاليريون. لكي لا نفسد هذه الحلقة، سنقول فقط أن هذا الحدث هو ما يحدد أحداث الموسم الثاني. حرب شاملة.

مأخوذة من رواية جورج آر آر مارتن "النار والدم"، فإن رقصة التنانين هي جزء من حرب التارجيريان بين أفراد من نفس العائلة من أجل الاستيلاء على العرش الحديدي. إذا تمكن مخرج سلسلة HBO من إعادة إنتاج ما يصفه مارتن في كتابه، فنحن جميعًا في انتظار متعة ذات أبعاد أسطورية.

الفصائل هي: السود بقيادة الملكة راينيرا تارجيريان والأمير ديمون تارجيريان. وعلى جانب الخضر، لدينا أليسنت هايتاور التي تحمي جميع أطفالها. لكن الأمير إيموند تارجيريان هو الأشرس بينهم، فهو الذي يركب فهاجار المخيف.

"لا توجد حرب مكروهة لدى الآلهة مثل الحرب بين الأقارب.. ولا توجد حرب دموية مثل الحرب بين التنانين." تقول راينيس تارجيريان في الإعلان الترويجي.

ممثلون جدد

أعلن الإنتاج أيضًا عن انضمام ممثلين إضافيين إلى العرض: كلينتون ليبرتي في دور آدام أوف هال، وجيمي كينا في دور سير ألفريد بروم، وكيران بيو في دور هيو، وتوم بينيت في دور أولف، وتوم تايلور في دور لورد كريجان ستارك، وفنسنت ريجان في دور سير ريكارد ثورن.

ظهر House of the Dragon بموسمه الأول لأول مرة في عام 2021 وحصل على تقييمات قوية وإشادة من النقاد. حصل المسلسل أيضًا على ثمانية ترشيحات لجائزة إيمي، بما في ذلك أفضل مسلسل درامي.

يضم طاقم الموسم الثاني المعلن عنه مسبقًا أبو بكر سالم في دور ألين هال، وجايل رانكين في دور أليس ريفرز، وفريدي فوكس في دور سير جوين هايتاور، وسيمون راسل بيل في دور سير سيمون سترونج.

ومن بين الممثلين العائدين مات سميث، وأوليفيا كوك، وإيما دارسي، وإيف بيست، وستيف توسان، وفابيان فرانكل، وإيوان ميتشل، وتوم جلين كارني، وسونويا ميزونو، وريس إيفانز، بالإضافة إلى هاري كوليت، وبيثاني أنطونيا، وفيبي كامبل، وفيا. سابان وجيفرسون هول وماثيو نيدهام.

تدور أحداث مسلسل House of the Dragon قبل 200 عام من أحداث Game of Thrones. ومن المقرر عرضه على منصتي HBO وMax في ثماني حلقات الصيف المقبل.