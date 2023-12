إيلاف: تم تأكيد موعد عرض فيلم الحركة القادم Civil War لقناة A24، بطولة كيرستن دونست.

تدور أحداث الفيلم حول دانست كصحفية تشق طريقها عبر أميركا المنقسمة في المستقبل القريب؛ وفي الواقع، منقسمون إلى درجة أن حرباً أهلية شاملة اندلعت بين الولايات.

على الرغم من التقارير السابقة التي حددت وقت عرض الفيلم بأكثر من ثلاث ساعات، أكد الاستوديو A24 لمجلة Variety أن الفيلم سيستمر لمدة 109 دقيقة (ساعة و49 دقيقة).

أظهر المقطع الدعائي الأول لفيلم "الحرب الأهلية" لأول مرة أميركا المدمرة بشكل مناسب، حيث قام فريق دانست من الصحفيين بالتنقل في الولايات التي كانت عظيمة في يوم من الأيام.

"مواطنو أميركا، ما يسمى بالقوات الغربية في تكساس وكاليفورنيا، عانوا من هزيمة كبيرة للغاية على أيدي جيش الولايات المتحدة،" يقول نيك أوفرمان (The Last of Us) رئيس الدولة المنقسمة عبر صور الجنود وهم يقتحمون ما يبدو أنه البيت الأبيض، طائرة هليكوبتر هجومية تقترب من نصب واشنطن التذكاري ويتم سؤال مجموعة دانست "أي نوع" من الأميركيين هم.

يقول الشعار الرسمي للفيلم: "في المستقبل القريب، يسافر فريق من الصحفيين عبر الولايات المتحدة خلال حرب أهلية سريعة التصاعد اجتاحت الأمة بأكملها".

فيلم Civil War من إخراج أليكس جارلاند وبطولة واغنر مورا إلى جانب دانست وأوفرمان.

وينضم إليهم جيسي بليمونز، وكايلي سبايني، وسونويا ميزونو.

جيفرسون وايت، وكارل غلوسمان، وستيفن ماكينلي هندرسون، وأليكسا منصور، يكملون طاقم الممثلين.