نفى البنتاغون الشائعات التي نشرتها شبكة فوكس نيوز، والتي أشارت إلى أن تايلور سويفت هي "مصدر قوة" سياسي للحكومة.

ظهرت نظرية المؤامرة حول نجمة البوب في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما شكك مذيع الأخبار جيسي واترز في شهرة المغنية السائدة وتحدثت بصوت عالٍ حول ما إذا كان من الممكن أن تكون جزءًا من عملية نفسية صنعتها وكالة المخابرات المركزية.

Is Taylor Swift a Pentagon PsyOp asset? pic.twitter.com/yHp8WywKh8 — Jesse Watters (@JesseBWatters) January 10, 2024

وقال في بداية المقطع الذي تبلغ مدته خمس دقائق: "تايلور سويفت هي أكبر نجمة في العالم... ولكن هل تساءلت يومًا لماذا وكيف انفجرت شهرتها بهذه الطريقة؟".

ثم ذهب إلى التلميح إلى أن المغنية كانت متواطئة مع الحكومة - وهو مخطط يُزعم أنه بدأ عندما "حثت وحدة العمليات النفسية في البنتاغون حلف شمال الأطلسي على تحويل تايلور سويفت إلى أداة لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت".

هنا، قام بتشغيل مقطع قصير من عام 2019، والذي وصفه بأنها موظفة في البنتاغون تروج لحلف الناتو على سويفت كأحد الأصول المحتملة بسبب دورها كمؤثرة قوية.

وسرعان ما تم دحض ذلك من قبل Mediaite، التي سلطت الضوء على أن المرأة في الفيديو لا تعمل في البنتاغون - فهي مهندسة أبحاث في الفيزياء التطبيقية في جامعة جونز هوبكنز والتي كانت تقدم عرضًا تقديميًا في مؤتمر الناتو الدولي حول الصراع السيبراني، أو CYCON. .

الآن، قامت متحدثة باسم البنتاغون بوضع حد لهذه التكهنات الغريبة من خلال اقتباس إحدى أغاني سويفت الأكثر شهرة.

وفي إشارة إلى البومها الشهير "1989"، قالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ (عبر بوليتيكو): "أما بالنسبة لنظرية المؤامرة هذه، فسوف نتخلص منها".

وأضافت: "لكن هذا يسلط الضوء على أننا ما زلنا بحاجة إلى موافقة الكونجرس على طلب ميزانيتنا التكميلية بأسرع ما يمكن حتى نتمكن من الخروج من الأزمة المالية المحتملة".

في مقطعه، الذي تم بثه على جيسي واترز برايم تايم، اعترف المضيف بأنه لا هو ولا فوكس نيوز كان لديهما أي دليل فعلي على أن سويفت هي خبيرة نفسية للحكومة، ومع ذلك، استمر في التكهن بأن علاقتها مع ترافيس كيلسي قد تلعب دورا.

وهنا، بدأ يشير إلى أن نجم كرة القدم الأميركية استخدم منصته للترويج للقاحات لشركة فايزر، كما ذكّر بالوقت الذي أخطأ فيه الرئيس جو بايدن في اعتقاد سويفت بأنها بريتني سبيرز العام الماضي.

لاحقًا، رحب بعميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ستيوارت كابلان في العرض للتكهن حول كيفية استخدام إدارة بايدن لشخصية مثل سويفت.

وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يرد على التعليقات التي أدلت بها المتحدثة باسم البنتاغون.

وفي أخبار أخرى لتايلور سويفت، في بداية العام، أفيد أن فيلمها الغنائي The Eras Tour أصبح رسميًا الفيلم الغنائي الأعلى ربحًا على الإطلاق. اعتبارًا من الأسبوع الماضي (7 يناير)، تجاوز فيلم "This Is It" لمايكل جاكسون بإيرادات عالمية إجمالية بلغت 261.6 مليون دولار (206 مليون جنيه إسترليني).

وفي مكان آخر، أثبتت دورة تدريبية حول تايلور سويفت في جامعة هارفارد أنها تحظى بشعبية كبيرة لدرجة أن الجامعة تبحث عن المزيد من مساعدي التدريس للمساعدة في تقديمها.