إيلاف من واشنطن: تم نقل الرئيس الأميركي جو بايدن الذي كان في وضع "البطة العرجاء" إلى الزاوية الخلفية من الصورة الجماعية السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بيرو، وفي المقابل تمتع الرئيس الصيني شي جين بينغ بموقع في المقدمة، بجوار رئيسة الدولة المضيفة دينا بولوارت.

وعلى الرغم من أن مثل هذه الأمور تخضع لبروتوكولات متفق عليها، واحتمالية أن يكون بايدن قد اختار بنفسه مكان الوقوف، إلا أن صحيفة "نيويورك بوست" هاجمته بشدة، وقالت إنه أهان أميركا بهذه الوضعية التي لا تتناسب مع مكانة القوة العظمى الأولى عالمياً.

وقالت الصحيفة الأميركية :"جاءت هذه الإهانة التي تعرض لها الزعيم الأميركي قبل اجتماعه بعد ظهر السبت مع شي جين بينج - الذي تم الاحتفال به باهتمامم كبير طوال فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في ليما كشكر له على تمويل بلاده لميناء جديد كبير على ساحل بيرو".

الرئيس دونالد ترامب في فترة رئاسته الأولى، وقف في الصفوف الأمامية، في نسخة عام 2017 من قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في فيتنام. وهو التجمع الوحيد الذي حضره.

لا أحد يأخذه على محمل الجد

كان موقف بايدن في هذه الصورة علامة واضحة على أن زعماء العالم لم يعودوا يأخذونه "على محمل الجد" هذا ما قالته كلوديا تيني، وهي نائبة جمهورية من نيويورك، لصحيفة "نيويورك بوست"

وأضافت: "ربما كان ينبغي عليهم دعوة الرئيس المنتخب ترامب، أنا متأكدة من أنه كان سيتواجد في منتصف الصورة وفي الصف الأول مع الرئيس الصيني شي جين بينغ".

وقال النائب الجمهوري مايك لولر: "إنه أمر محرج لبلدنا - في عهد جو بايدن، أصبحت أمريكا أضعف، وازدادت جرأة أعدائنا، والعالم أقل سلاما، كم نتطلع إلى قدوم 20 يناير سريعاً"، في إشارة إلى يوم تولي ترامب الرئاسة الأميركية رسمياً.

البيت الأبيض: لا يوجد خطأ في الصورة

أصر البيت الأبيض على أن بايدن لم يتم تجاهله، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، شون سافيت، تعليقاً على مواقف الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش، وباراك أوباما في القمتين السابقتين في بيرو، "إنه نفس الأمر المحدد الذي استخدمته منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كل من عامي 2008 و2016"، حينما كانا في عامهما الأخير في المنصب.

"هذا العام، خرج عدد قليل من القادة عن النظام بسبب أخطاء بروتوكولية، لكن الرئيس بايدن وقف بشكل صحيح في المكان المخصص للولايات المتحدة".