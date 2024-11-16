إيلاف من برلين: قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إنه فوجئ بشكل إيجابي بمكالمته الهاتفية مع دونالد ترامب بعد إعادة انتخاب الجمهوري رئيسا للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة "سوددويتشه تسايتونج" الألمانية نُشرت الجمعة: "كانت تلك - ربما بشكل مفاجئ - محادثة جيدة للغاية مع الرئيس الأميركي المنتخب" .

وقال شولتز إنه خلال مكالمة 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، إنهما تحدثا "مطولاً عن أوكرانيا". وبينما أكد أنه سيكون "من غير المناسب" الكشف عن تفاصيل محادثتهما، أضاف شولتس أنه حصل على "انطباع بأن لديه موقفا أكثر تمايزاً مما يُفترض هنا في كثير من الأحيان".

وتحدث شولتز الجمعة هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة ساعة تقريبا فيما شكل أول تبادل مباشر بين الزعيمين منذ ما يقرب من عامين، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الألمانية .

وعندما سُئل في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" عما إذا كان يخشى التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة أوكرانيا بين ترامب وبوتين، أجاب شولتز بأنه "لم يكن هناك ما يشير إلى ذلك في المحادثة" مع ترامب.

وفي المقابلة، أكد شولتز أيضًا أن بوتين لم يحقق أهدافه المعلنة في غزو أوكرانيا لأن روسيا لم تنجح في غزو البلاد بأكملها بينما اكتسب الناتو عضوين، فنلندا والسويد، و"أقوى من أي وقت مضى".

وعندما سُئل عن سبب دخول بوتين في المفاوضات ما دامت روسيا تكتسب أرضاً عسكرياً، أجاب شولتز بأن التكهنات حول ما يدور في ذهن بوتين لن تصل إلى أي مكان.

وقال شولتز: "سيتعين علينا معرفة ذلك، بما في ذلك من خلال التحدث معه حول هذا الموضوع".

