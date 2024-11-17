إيلاف من نيويورك: صحيح أن عقار أوزمبيك وغيره من أدوية إنقاص وضبط الوزن أحدثت ثورة حقيقية في هذا المجال الذي يشكل هوساً للملايين حول العالم، ولكن خبراء التغذية يقولون، لا تنسوا الأطعمة الطبيعية اليومية التي يمكنها أن تتحكم في الشهية أيضاً.

في مقال علمي كتبته لمجلة "Eat This.. Not That"، تشير أخصائية التغذية جيليان باركيومب إلى أن الحقن العصرية التي تحاكي هرمون GLP-1 والمصممة لإبقاء المستخدمين يشعرون بالشبع لفترة أطول - عن طريق إرسال "إشارات الامتلاء إلى الدماغ" - لها في الواقع بعض المكافئات الطبيعية الشائعة جدًا في أنظمتنا الغذائية، وبالطبع فهي أقل كلفة بكثير.

وأوضحت أن "بعض الأطعمة يمكنها تنشيط مسارات مماثلة بشكل طبيعي"، مما يساعد على الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وإدارة تناولك له.

الشوفان أولاً

وقالت باركيومب: "الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، وخاصة بيتا جلوكان، الذي يساعد على إبطاء عملية الهضم ويزيد من الشعور بالشبع".

وتابعت قائلة: "من خلال تكوين مادة تشبه الهلام في المعدة، يعمل الشوفان على تأخير إفراغ المعدة، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. وهذا يحاكي الطريقة التي تعمل بها أدوية GLP-1 على إطالة عملية الهضم، مما يقلل من تكرار وكثافة الجوع".

الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني الغني بالبروتين هو عنصر آخر فعال للغاية ، كما ذكرت الخبيرة، مشيرة إلى أن "البروتين يستغرق وقتًا أطول للهضم من الكربوهيدرات، مما يساعد على كبح الشهية".

وكشف باركيومب أن الأبحاث تشير إلى أن البروتين "قد يزيد من إفراز GLP-1 الطبيعي، مما يعزز الشعور بالشبع".

العدس الغني بالألياف

العدس غني بالألياف، التي "تبطئ عملية الهضم"، مما يؤدي مرة أخرى إلى إعادة إنتاج تأثير أدوية GLP-1، بتكلفة سنتات لكل وجبة، مقابل 250 دولارًا في الأسبوع أو أكثر يدفعها بعض الأميركيين عندما لا يستطيعون الحصول على تأمين لتغطية تكاليف الحقن باهظة الثمن.

التفاح في القائمة أيضاً

وذكرت خبيرة التغذية أن التفاح أدرج في القائمة بفضل البكتين، وهو "نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تتمدد في معدتك وتؤخر عملية الهضم".

البيض.. غذاء مليارات البشر

ويمكن أيضًا اعتبار البيض - وهو من الأطعمة المفضلة للمليارات البشر حول العالم، وهو بمثابة مساعد لإنقاص الوزن، كما أوضح المحترفون، لنفس السبب الذي يجعل الزبادي اليوناني مفيدًا، فهو يحتوي على الكثير من البروتين.

وتشمل الأطعمة الأخرى التي يمكن تجربتها الأفوكادو والشعير وبذور الشيا والخضروات الورقية الداكنة مثل الكرنب والسبانخ، وفقًا للخبير.