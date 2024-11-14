لطالما اعتُبرت الشوكولاتة سبباً محتملاً لظهور حب الشباب، إلى جانب الحلويات الأخرى. ولكن يبدو أن الشوكولاتة لا تستحق هذه السمعة السيئة بحقها.

وأيضاً اشتهرت الشوكولاتة بأنها تسبب بقعاً جلديةً، فهل هناك أي حقيقة وراء ذلك؟ أم أنها مجرد أشياء يقولها الآباء لأطفالهم لتجنب شراء الحلوى من السوبر ماركت؟

في الستينيات من القرن المنصرم، حللت عدة دراسات العلاقة بين الشوكولاتة وحب الشباب، ولم تجد أكبر دراسة - والتي شارك فيها 65 شخصاً فقط - أي علاقة بين الأمرين. ومنذ ذلك الحين طالت عدة انتقادات هذه الدراسة؛ بسبب وجود عدة عيوب في تصميمها.

وفي حين أن الشوكولاتة قد لا تكون مسبباً لحب الشباب، تشير دراسات حديثة إلى أنه قد يكون هناك العديد من الروابط بين النظام الغذائي وحب الشباب - وخاصة النظام الغذائي الغربي، الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر ومنتجات الألبان.

وحب الشباب حالة جلدية شائعة تظهر عند انسداد بصيلات الشعر بالزيوت وخلايا الجلد الميتة، مما يؤدي إلى ظهور البقع.

تقول بيبى دو-هاربور، طبيبة الأمراض الجلدية والمحاضرة السريرية في كلية كينجز كوليدج لندن، إن حب الشباب الشديد أو المستمر في مرحلة المراهقة والبلوغ يكون في الغالب وراثياً؛ وذلك لأن جيناتنا الوراثية تحدد حجم الغدد الدهنية في بشرتنا، والتي تنتج الزيوت.

Getty Images يشير الخبراء إلى أنه من المرجح أن يكون العامل الوراثي السبب وراء ظهور حب الشباب لدى المراهقين أكثر من النظام الغذائي المتبع.

تقول دو-هاربور إن السنوات الأخيرة شهدت ازدياداً في حالات حب الشباب لدى البالغين، خاصة النساء، ولا يوجد سبب واحد وراء ذلك. وتضيف طبيبة الأمراض الجلدية أن بعض العوامل البيئية في حياتنا اليومية يمكن أن تلعب دوراً في ذلك.

وتقول: "بشكل عام، فإن أسلوب حياتنا ليس صحياً لجسم الإنسان، وربما يكون حب الشباب أحد مظاهر ذلك".

في إحدى الدراسات، يزعم الباحثون أن حب الشباب يتفاقم بسبب أنماط الحياة الحديثة - بما في ذلك النظام الغذائي الغربي الغني بالسكريات والدهون - لكنهم أضافوا أن التفاعل بين الصحة والوظيفة المناعية والنظام الغذائي والالتهابات واالتوتر والتعرض البيئي يحتاج إلى مزيد من البحث.

تقول زينب لفتاح، استشارية الأمراض الجلدية في مستشفى "جاي وسانت توماس" في لندن والمتحدثة باسم مؤسسة الجلد البريطانية، إن "محفزات حب الشباب قد تشمل الإجهاد، أو مكافحة الالتهابات، أو الإصابة بمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية".

هل يمكن أن تسبب الشوكولاتة حب الشباب؟

بعد ستين عاماً من إلقاء اللوم لأول مرة على الشوكولاتة في احتمال تسببها في ظهور حب الشباب، لا يزال العديد من الأشخاص يعتبرونها محفزاً محتملاً.

يسأل حوالي تسعة من كل عشرة مرضى يزورون عيادة الاستشارية لفتاح عن الأطعمة التي يمكنهم استبعادها من نظامهم الغذائي لتحسين حالة حب الشباب لديهم - والشوكولاتة هي واحدة من أكثر الأطعمة التي يسألون عنها.

وتقول استشارية الأمراض الجلدية زينب لفتاح: "هناك بعض المفاهيم الخاطئة وقليل من الحقيقة أيضاً".

وتضيف لفتاح أن الاستعداد الوراثي عامل رئيسي، إلا أن بعض المكونات في النظام الغذائي للشخص يمكن أن تؤدي لحدوث التهابات، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يستجيبون بقوة لمجموعات غذائية معينة، مثل منتجات الألبان، لكن هذا أمر نادر الحدوث، وقد يكون مرتبطاً بعدم تحمل بعض الأطعمة.

حاول بعض الباحثين استكشاف تأثيرات المكونات الفردية للشوكولاتة لمعرفة من منها قد يكون مرتبطاً بحب الشباب، لكن الدراسات بعيدة عن أن تكون حاسمة، كما أنها صغيرة نسبياً.

فحصت إحدى الدراسات في عام 2011 تأثير الشوكولاتة الداكنة بنسبة مئة في المئة على حب الشباب، مما يعني أنها اختبرت تأثيرات الشوكولاتة بشكل مستقل عن محتواها من السكر. ووجد الباحثون أن استهلاك الشوكولاتة لا يزال مرتبطاً بتفاقم حب الشباب، لكن الدراسة شملت 10 مشاركين فقط، وفي المقابل، لم تكن هناك مجموعة من غير المصابين.

يمكن أن يعود أحد أسباب وجود صلة بين حب الشباب والنظام الغذائي بشكل عام إلى مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) الخاص بالأطعمة أو ما يُعرف باسم "المؤشر الغلايسيمي"، والذي يشير إلى مدى سرعة الطعام في رفع مستويات السكر في الدم.

ووجدت العديد من الدراسات صلة بين الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع – مثل الفاكهة والخبز والمعكرونة – وأعراض حب الشباب.

Getty Images يمكن أن تحتوي الشوكولاتة على الكثير من الدهون المشبعة والسكر، لكن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة قد تقلل بالفعل من التهاب الجلد

تقول استشارية الأمراض الجلدية، زينب لفتاح، إن السبب في أن الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حب الشباب، هو أنها تسبب ارتفاعاً في مستويات الأنسولين في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الالتهابات، الأمر الذي يزيد من إفراز الدهون على الجلد، والذي يمكن أن يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور. ومع ذلك، فإن المؤشر الغلايسيمي للشوكولاتة يتراوح بين منخفض إلى متوسط.

ونظرت مجموعة أخرى من الأبحاث على نطاق أوسع في العلاقة بين حب الشباب والنظام الغذائي الغربي (المعروف أيضاً بأنه مليء بالأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع).

وأظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة بين حب الشباب وتناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات. وقارنت أكبر دراسة من نوعها، والتي نُشرت في عام 2020، أنماط بين حب الشباب والنظام الغذائي لأكثر من 24 ألف شخص، وحدد الباحثون أن النظام الغذائي الغربي ربما يلعب دوراً في ظهور حب الشباب.

وتوصلت إحدى الدراسات إلى عدم وجود حالات إصابة بحب الشباب بين سكان جزيرة كيتافان في بابوا غينيا الجديدة، وخلص الباحثون إلى أن هذا قد يكون بسبب نظامهم الغذائي منخفض المؤشر الغلايسيمي، ومن المعروف أن الدراسات السكانية عموماً لها قيود عندما يتعلق الأمر بإثبات وجود سبب ونتيجة، بشكل ملموس.

لكن العلماء بحثوا بشكل أعمق في بعض المسارات المحددة وراء علاقة حب الشباب بالأنظمة الغذائية.

ويقول بودو ميلنيك، أستاذ الأمراض الجلدية وكبير المحاضرين في جامعة أوسنابروك بألمانيا: "حب الشباب متلازمة أيضية تصيب الجلد، وهناك الكثير من الروابط بين حب الشباب والأمراض الغربية الأخرى، مثل مرض السكري والسمنة".

Getty Images من المرجح أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسعرات الحرارية وذا قيمة غذائة متدنية إلى مزيد من الالتهابات، مما يزيد من احتمال ظهور حب الشباب لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي

في ورقة بحثية نُشرت عام 2015، قال ميلنيك إن الكربوهيدرات (التي غالباً ما تكون ذات مؤشر غلايسيمي مرتفع) والحليب والدهون المشبعة والمتحولة تعزز حب الشباب.

ويقول ميلنيك إن هذا يرجع إلى أن النظام الغذائي الغني بالأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع يؤدي إلى "استجابة خطرة" للبصيلات الدهنية التي تزيد من إنتاج الزهم (المادة الدهنية) وتغير تركيبته.

إذن، الشوكولاتة نفسها لا تسبب حب الشباب؟

تحتوي الشوكولاتة على الكثير من الدهون المشبعة، ويمكن أن تحتوي على الكثير من السكر. ومع ذلك، فإن التأثيرات المحتملة لذلك لا تعتمد على نظامك الغذائي العام فحسب، بل قد تعتمد أيضاً على نوع الشوكولاتة التي تتناولها، حيث أن الشوكولاتة الداكنة بنسبة عالية تحتوي على كميات أقل من السكر.

كما قد تكون هناك بعض الفوائد الجلدية لتناول أنواع معينة من الشوكولاتة الداكنة، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الشوكولاتة الداكنة تقلل من الإجهاد التأكسدي في الجلد والذي يساهم في حدوث الالتهابات، ومع ذلك قد تكون هذه الفائدة أكثر نفعاً في الحد من علامات الشيخوخة، من تقليل حدة أو خطر الإصابة بحب الشباب.