إيلاف من لوس أنجلوس: تعيد جينيفر لوبيز تقديم نفسها مرة أخرى من خلال فيلمها الموسيقي "This Is Me…Now".

سيتم إصدار الفيلم جنبًا إلى جنب مع أول ألبوم جديد لها تطرحه منذ عقد من الزمن والذي يحمل نفس عنوان الفيلم، وشارك في كتابته لوبيز ومات والتون.

يشارك في بطولته زوجها بن أفليك، بالإضافة إلى ظهور تريفور نوح، وكيم بيتراس، وصوفيا فيرجارا، وكيكي بالمر، والمزيد.

يقول الملخص الرسمي: "لقد ابتكرت جينيفر ملحمة سينمائية تعتمد على السرد، غارقة في السرد القصصي والشفاء الشخصي. بالتزامن مع ألبومها الأول في الاستوديو منذ عقد من الزمان، يعرض هذا الإنتاج الأصلي من أمازون رحلتها إلى الحب من خلال عينيها. مع الأزياء الخيالية، وتصميم الرقصات المذهلة، وظهور خاص للنجوم، تعد هذه البانوراما بمثابة استعراض استبطاني لقلب جنيفر القوي.

يقوم ديف مايرز، الفائز بجائزة جرامي، بإخراج العمل، وهو الأول من نوعه في مسيرة لوبيز المهنية الممتدة لعقود.

تم إصدار أغنية لوبيز الجديدة Can't Get Enough في 10 كانون الثاني (يناير) من الألبوم القادم "This Is Me…Now"، والذي سيطرح في نفس تاريخ إصدار الفيلم على Prime Video. وهو تكملة للألبوم السابق "This is Me…Then".

أصدرت لوبيز سابقًا الفيلم الوثائقي Halftime الذي تناول تجاهل جوائز الأوسكار لفيلمها Hustlers، وعيد ميلادها الخمسين، وأدائها التاريخي في نهاية الشوط الأول من Super Bowl. ظهر الوثائقي لأول مرة في مهرجان تريبيكا 2022.

قالت لوبيز لمجلة رولينج ستون في ذلك الوقت إنها لا تزال تعتبر نفسها "مستضعفة" على الرغم من شهرتها: "أشعر دائمًا وكأنني أتجرع من القاع". "كنت أشعر دائمًا أنني لست الشخص الذي كان من المفترض أن يكون في "الغرفة". هذا جزء من كونك بورتوريكي ومن البرونكس وامرأة. ألا تولد في عائلة لديها المال. لا تعرف أي شخص في الوسط. لقد بدأت للتو وقلت: "اللعنة". سأحاول فقط. سأحاول الدخول إلى هنا”.

من المقرر أن تتعاون لوبيز بعد ذلك مع زوجها أفليك وشركة الإنتاج الخاصة به Equity Artists في الدراما الرياضية Unstoppable.

سيتم عرض فيلم This Is Me…Now لأول مرة في 16 شباط (فبراير) على منصة Prime Video.